Лідер атак збірної України Яремчук підписав контракт з 37-разовим чемпіоном Португалії

Лідер атак збірної України Роман Яремчук, який викликав гнів активіста Стерненка через фото зі скандальним репером Бастою, змінив бельгійський «Гент» на португальську «Бенфіку», підписавши контракт з 37-разовим чемпіоном країни і дворазовим переможцем Кубка європейських чемпіонів на п'ять років, повідомляє офійійний сайт клубу.

За інформацією видання A Bola, сума трансферу 25-річного футболіста, який прилетів в Лісабон з дружиною Христиною та генеральним директором «Бенфіки» Руї Педро Бразою, склала 15 млн євро.

З легендарним Руєм Коштою

Нагадаємо, що вихованець львівських «Карпат» Роман Яремчук в 2007 році перейшов до академії київського «Динамо», а в березні 2016-го дебютував у першій команді столичного клубу. Після виступів в оренді за «Олександрію» форвард у 2017 році перейшов за 2 млн євро до бельгійського «Гента», в складі якого став віце-чемпіоном країни. У 153 матчах за «буйволів» Роман забив 60 м'ячів і віддав 19 гольових передач. У футболці збірної України учасник Євро-2020 провів 29 поєдинків і 10 разів вразив ворота суперників.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що свою кар'єру в чемпіонаті Португалії продовжить екс-форвард збірної України Роман Зозуля .

Фото uaf.ua, abola. pt, ФК «Бенфіка»

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