Cюрприз від «Миная» з Селезньовим і другий розгром «Чорноморця»: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 31 липня, поєдинками в Ужгороді та Дніпрі продовжилася програма 2-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 2-й тур

31 липня (субота)

«Минай» — «Олександрія» — 1:0 (Вишневський, 90).

На стадіоні «Авангард» в Ужгороді зійшлися команди, які значно оновили свої склади в міжсезоння (закарпатці взагалі повернулися до УПЛ лише після зняття «Олімпіка»). Наспіх зібрана команда Василя Кобіна, в складі якої дебютував третій бомбардир в історії чемпіонатів України Євген Селезньов (116 м'ячів), в статусі аутсайдера («Олександрія» в першому турі обіграла в гостях «Зорю»!) не лише зберегла свої ворота у недоторканності, але й на 90-й хвилині вирвала перемогу.

«Чорноморець» (Одеса) — «Дніпро-1» — 0:3 (Пихальонок, 40, Дубко, 51, в свої ворота, Адамюк, 61).

«Одинамлений» одеський «Чорноморець» (разом з тренером Юрієм Морозом прийшло майже півтора десятка орендованих у «Динамо» футболістів) не лише провально стартував в УПЛ, програвши в Чернігові «Десні» — 0:3, але й не зміг провести перший домашній матч у Південній Пальмірі. Виною всьому концерти Коржа і Монатика, які відбулися на стадіоні «Чорноморець» і перетворили газон одеської арени в «город».

Довелося «морякам» прийматиме команду дискваліфікованого Ігора Йовічевіча на… «Дніпро Арені», де «Дніпро-1» не залишив новачкові прем'єр-ліги шансів навіть нічию і забив у ворота чемпіона світу U20 голкіпера Кучерука три м'ячі.

30 липня (п'ятниця)

«Львів» — «Шахтар» (Донецьк) — 0:3 (Траоре, 73, Дентіньо, 85, Педріньо, 90+5).

«Колос» (Ковалівка) — «Металіст-1925» (Харків) — 1:0 (Костишин, 72).

Турнірне становище:

1. «Шахтар» — 6 очок (2 матчі);

2. «Дніпро-1» — 4 (2);

3. «Колос» — 4 (2);

4. «Десна» — 3 (1);

5. «Минай» — 3 (1);

6. «Металіст-1925» — 3 (2);

7. «Олександрія» — 3 (2);

8. «Ворскла» — 1 (1);

9. «Маріуполь» — 1 (1);

10. «Верес» — 1 (1);

11. «Львів» — 1 (2);

12. «Динамо» — 0 (0);

13. «Інгулець» — 0 (1);

14. «Рух» — 0 (1);

15. «Зоря» — 0 (1);

16. «Чорноморець» — 0 (2).

Бомбардири: 2 м'ячі — Владислав Калитвинцев («Десна»), Артем Довбик («Дніпро-1»), Лассіна Траоре («Шахтар»).

В рамках 2-го туру прем'єр-ліги зіграють також: «Маріуполь» — «Десна», «Динамо» — «Верес», «Ворскла» — «Рух» (1 серпня), «Інгулець» — «Зоря» (2 серпня).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі матч УПЛ «Динамо» — «Верес».

Фото ФК «Минай»

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