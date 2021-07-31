«Спасибі за емоції!»: українські зірки відреагували на олімпійську «бронзу» Еліни Світоліної

Найсильніша тенісистка України Еліна Світоліна (6-а в рейтингу WTA), яка все-таки завоювала бронзову медаль Олімпіади в Токіо, стала справжньою героїнею не тільки для простих українців, але й для знаменитостей нашої країни.

І хоча першим молоду дружину привітав з перемогою її Гаель, слідом за ним на її сторінці відзначилися телеведучі Леся Нікітюк та Марічка Падалко, а також всюдисущий Володимир Остапчук.

У матчі за бронзову медаль Ігор 26-річна Еліна в неймовірній боротьбі перемогла суперницю з Казахстану, 22-річну уродженку Москви Олену Рибакіну, зробивши неймовірне у вирішальному сеті. Вона виграла п'ять (!) геймів поспіль і сьомим (!) матч-болом вирвала у більш свіжої Рибакіної «бронзу» Олімпіади.

Варто відзначити, що зовсім недавно Еліну вітали із заміжжям — прямо перед Олімпіадою вона нарешті вийшла заміж за свого обранця — 15-го номера світового тенісного рейтингу серед чоловіків Гаеля Монфіса. Церемонія одруження пройшла в Швейцарії.

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