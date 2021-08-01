Українець Михайло Романчук став віце-чемпіоном Олімпійських ігор

Рано-вранці у неділю, 1 серпня, українець Михайло Романчук, який здобув «бронзу» Ігор на 800-метрівці, завоював для України перше «срібло» Олімпіади в Токіо в плаванні на 1500 метрів вільним стилем.

Вигравши кваліфікацію з результатом 14:45.99 сек., спортсмен з Рівного, який 7 серпня відзначить своє 25-річчя, рівно пройшов всю дистанцію, поступившись на фініші лише американцю Роберту Фінке (14:39.65) і з результатом 14:40.66 випередивши на останніх метрах лише на 0,25 секунди чемпіона світу німця Флоріана Вельброкка (14: 40.91).

Зазначимо, що ще один наш спортсмен Сергій Фролов, який брав участь у фінальному запливі, посів восьме підсумкове місце — 15:04.26 (на 800-метрівці він був шостим).

Михайло Романчук після фінішу

До речі, чотириразовий чемпіон Європи Михайло Романчук уперше виграв дві медалі для України в плаванні за останні 17 років. Востаннє це вдавалося на Іграх-2004 пʼятиразовій призерці Олімпіад Яні Клочковій.

Тепер Михайло уболіває на Олімпійських іграх за свою дружину Марину Бех-Романчук, яка в неділю, 1 серпня, виступає в кваліфікації стрибків у довжину.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Еліна Світоліна принесла Україні «бронзу» в тенісі.

Фото НОК України

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