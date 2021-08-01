Український боксер Олександр Хижняк гарантував собі медаль Олімпіади в Токіо

Одна з головних надій української команди на Олімпійських іграх в Токіо, чемпіон світу і Європи з боксу Олександр Хижняк гарантував собі нагороду змагань у столиці Японії у ваговій категорії до 75 кг.

На стадії 1/8 фіналу полтавчанин, якому 3 серпня виповниться 26 років, переміг одноголосним рішенням суддів японця Юіто Морівакі, а 1 серпня у важкому четвертьфінальному бою роздільним рішенням рефері (4:1) зломив опір Еурі Седено Мартінеса з Домініканської Республіки і пробився до півфіналу турніру (оскільки в олімпійському боксі немає боїв за третє місце, то «бронзу» Олександр собі вже забезпечив).

Путівку до фіналу український боксер у четвер, 5 серпня, оскаржить у протистоянні з філіппінцем Ейміром Марсьялем, котрий уже в першому раунді нокаутував вірменина Армана Дарчиняна.

На жаль, Хижняк — єдиний представник України, який продовжує виступ на Олімпіаді в Токіо. Микола Буценко, Ярослав Харциз і Цотне Рогава припинили боротьбу за медалі після перших же своїх боїв. У жіночому боксі Анна Лисенко перемогла в 1/8 фіналу Умаіму Белахбіб з Марокко, але в чвертьфіналі програла представниці Туреччини Бусеназ Сурменелі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український плавець Михайло Романчук став віцечемпіоном Олімпіади в Токіо.

Фото НОК України

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