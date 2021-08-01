У вівторок, 3 серпня, на 21-тисячній «Генк Арені» відбудеться перший поєдинок третього відбірного раунду Ліги чемпіонів між віце-чемпіоном Бельгії «Генком» і віце-чемпіоном України «Шахтарем», який розгромив в УПЛ «Львів» — 3:0 (через коронавірусні обмеження зустріч, яку довірено судити греку Тасосу Сідіропулосу, зможуть відвідати лише 7 тисяч уболівальників).

У колишні роки суперники не перетиналися один з одним в єврокубках, хоча вже брали участь в українсько-бельгійських дуелях. Зокрема, «Генк» у 2013 році двічі обіграв в Лізі Європи «Динамо» (1:0 — у гостях та 3:1 — вдома). Що ж стосується «Шахтаря», то в 12 поєдинках проти представників Бельгії гірники здобули п'ять перемог, стільки ж разів зіграли внічию і зазнали двох поразок (різниця м'ячів — 26:13).

У прямій трансляції зустріч «Генк» — «Шахтар» на території України покаже о 21:00 телеканал «Футбол 1». Також прямий ефір з Бельгії запланований на телеканалі «Матч! Футбол 3» (Росія).

Ліга чемпіонів. 3-й відбірний раунд. Перший матч

3 серпня (вівторок)

«Генк» — «Шахтар» 21:00 «Футбол 1», «Матч! Футбол 3»

До речі, за день до поєдинку (в понеділок, 2 серпня, о 13:00) підопічні голландця Джона ван ден Брома та італійця Роберто де Дзербі за підсумками жеребкування дізнаються свого потенційного опонента в раунді плей-оф Ліги чемпіонів. Варіантів два: переможець пари «Монако» (Франція) — «Спарта» (Чехія) або найсильніший в протистоянні голландського ПСВ «Ейндховен» і данського «Мідтьюлланда» (матчі — 17/18 і 24/25 серпня).

Нагадаємо, що матч-відповідь «Шахтаря» і «Генка» запланований на 10 серпня на київському «Олімпійському».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери зробили прогнози на поєдинок «Генк» — «Шахтар».

Фото ФК «Шахтар»

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