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Спорт

Український боксер Чухаджян вибив суперника за межі рингу: відео ефектного нокауту

13:01 1 серпня 2021
Роберто Арріаза і Карен Чухаджян

Відомий український боксер напівсередньої ваги Карен Чухаджян (19 перемог, 9 з них — нокаутом, 1 поразка), який переміг у лютому екс-чемпіона Росії Олексія Євченка, провів в рамках вечора боксу в німецькому Карлсруе свій черговий успішний поєдинок.

У бою проти нікарагуанця Роберто Арріази (18 перемог, 14 з них — нокаутом, 3 поразки) 25-річний киянин (на фото — праворуч) в п'ятому раунді нокаутував суперника, серією точних ударів відправивши того за канати.

Зазначимо, що своєї єдиної поразки Чухаджян зазнав ще в дебютному поєдинку на професіональному рингу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боксер Олександр Хижняк гарантував собі медаль літніх Олімпійських ігор.

Фото Instagram

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