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Спорт

Андрій Шевченко пішов зі збірної України

15:28 1 серпня 2021
Андрій Шевченко

Головний тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко, який на Євро-2020 вивів «жовто-синіх» до чвертьфіналу, оголосив про відхід з національної команди.

«Сьогодні закінчився мій контракт з Українською асоціацією футболу, я провів п'ять років з головною командою країни, — написав Андрій Шевченко на своїй сторінці в Instagram. — Це була наполеглива робота, яка довела, що ми здатні грати в сучасний футбол.

Я вдячний президенту і виконкому УАФ за надану можливість попрацювати зі збірною України, вдячний кожному гравцеві, кожній людині хто допомагав і був причетний до команди.

Велика подяка всім уболівальникам за підтримку і критику. Разом нам вдалося показати, що наш футбол може бути конкурентним, результативним і цікавим. З вірою в Україну".

Офіційний акаунт УАФ зреагувал на пост Андрія Шевченка про закінчення контракту з асоціацією жовтим та синім сердечками.

Нагадаємо, що колишній футболіст «Динамо», «Мілана» і «Челсі», володар «Золотого м'яча» Андрій Шевченко очолював збірну України з 2016 року.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко згадав «незабутню ніч» у своєму житті.

Фото Instagram

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