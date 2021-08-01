Другий п'єдестал українця Романчука: медальний залік Олімпійських ігор за підсумками 1 серпня

У неділю, 1 серпня, на літній Олімпіаді в Токіо були розіграні 25 комплектів медалей. Відрадно, що свою скромну поки скарбничку нагород поповнила Україна: плавець Михайло Романчук слідом за «бронзою» на 800-метрівці зміг завоювати «срібло» у плаванні на 1500 метрів вільним стилем. Крім того, гарантував собі медаль Ігор український боксер Олександр Хижняк, який пробився до півфіналу змагань (у боксі немає поєдинків за третє місце).

За дев'ять днів змагань у столиці Японії нагороди Олімпіади вже завоювали представники 76 країн. Збірна України піднялася на дев'ять позицій — з 65-ї на 56-у (за загальною кількістю медалей наша команда — на 20-му місці).

Трійку лідерів (за кількістю «золота») в медальному заліку, як і раніше, сформували Китай — 51 нагорода (24 золотих, 14 срібних і 13 бронзових), США — 56 (20+21+15) і Японія — 31 (17+ 5+ 9).

Олімпійські ігри. Медальний залік

№ Країна Золото Срібло Бронза Разом 1 Китай 24 14 13 51 2 США 20 23 16 59 3 Японія 17 5 9 31 4 Австралія 14 3 14 31 5 Олімпійський комітет Росії 12 19 13 44 6 Великобританія 10 10 12 32 7 Франція 5 10 6 21 8 Південна Корея 5 4 8 17 9 Італія 4 8 15 27 10 Нідерланди 4 7 6 17 11 Німеччина 4 4 11 19 12 Нова Зеландія 4 3 4 11 13 Чехія 4 3 1 8 14 Канада 3 4 7 14 15 Швейцарія 3 4 5 12 16 Хорватія 3 2 2 7 17 Китайський Тайбей 2 4 4 10 18 Бразилія 2 3 5 10 19 Угорщина 2 2 2 6 20 Словенія 2 1 1 4 21 Еквадор 2 0 0 2 Косово 2 0 0 2 Катар 2 0 0 2 24 Іспанія 1 3 3 7 25 Грузія 1 3 1 5 26 Швеція 1 3 0 4 Румунія 1 3 0 4 Венесуела 1 3 0 4 29 Гонконг 1 2 0 3 ПАР 1 2 0 3 Словаччина 1 2 0 3 32 Австрія 1 1 3 5 33 Данія 1 1 2 4 Сербія 1 1 2 4 35 Бельгія 1 1 1 3 Ямайка 1 1 1 3 Норвегія 1 1 1 3 38 Польща 1 1 0 2 Туніс 1 1 0 2 40 Ірландія 1 0 2 3 Ізраїль 1 0 2 3 Туреччина 1 0 2 3 43 Фіджі 1 0 1 2 Естонія 1 0 1 2 Білорусь 1 0 1 2 Узбекистан 1 0 1 2 47 Бермудські острови 1 0 0 1 Ефіопія 1 0 0 1 Греція 1 0 0 1 Іран 1 0 0 1 Латвія 1 0 0 1 Філіппіни 1 0 0 1 Таїланд 1 0 0 1 54 Колумбія 0 2 1 3 55 Домініканська Республіка 0 2 0 2 56 Україна 0 1 5 6 57 Індонезія 0 1 2 3 Монголія 0 1 2 3 59 Куба 0 1 1 2 Індія 0 1 1 2 Португалія 0 1 1 2 Сан-Марино 0 1 1 2 Уганда 0 1 1 2 64 Болгарія 0 1 0 1 Йорданія 0 1 0 1 Північна Македонія 0 1 0 1 Туркменістан 0 1 0 1 68 Казахстан 0 0 3 3 Мексика 0 0 3 3 70 Єгипет 0 0 2 2 Азербайджан 0 0 2 2 72 Аргентина 0 0 1 1 Кот-д'Івуар 0 0 1 1 Фінляндія 0 0 1 1 Малайзія 0 0 1 1 Кувейт 0 0 1 1

Додамо, що в понеділок, 2 серпня, на олімпійських аренах Токіо розіграють 22 комплекти нагород у дев'яти видах спорту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дзюдоїстка Дарʼя Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, дует стрільців Олена Костевич та Олег Омельчук, плавець Михайло Романчук та тенісистка Еліна Світоліна принесли Україні бронзові медалі Олімпійських ігор у Токіо.

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