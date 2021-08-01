Бліцкриг від «Динамо» і скандал у Маріуполі: відеоогляди матчів УПЛ

У неділю, 1 серпня, в день відставки тренерського штабу збірної України, матчами в Маріуполі, Полтаві та Києві продовжилася програма 2-го туру вітчизняної прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 2-й тур

1 серпня (неділя)

«Динамо» (Київ) — «Верес» (Рівне) — 4:0 (Попов, 4, Гармаш, 6, Тимчик, 42, Циганков, 86, з пенальті).

«Динамо»: Бущан, Тимчик, Попов (Забарний, 34), Сирота, Миколенко, Караваєв (Циганков, 46), де Пена (Родрігес, 46), Андрієвський (Сидорчук, 46), Шапаренко, Буяльський, Гармаш (Кулач, 62).

Команда Мірчі Луческу, якому кілька днів тому виповнилося 76 років, пропустила стартовий тур (матч проти «Миная» відбудеться 11 серпня) і почала сезон поєдинком проти новачка УПЛ «Вереса». У формі нового дизайну (до речі, 3 серпня столичний клуб відкриє навпроти стадіону «Динамо» новий фан-шоп).

Підопічні Мірчі Луческу, який спостерігав за розвитком подій на полі з… VIP-ложі «Олімпійського» (зверху краще видно малюнок гри команди), вийшли на поле не з порожніми руками. Господарі поля підготували гостям з нагоди їхнього ювілейного, 100-го, матчу в УПЛ «подарунок» у вигляді двох точних ударів головою у виконанні Попова і Гармаша на 4-й і 6-й хвилинах. Такий собі динамівський бліцкриг!

1:0 Попов (4-а хв.)

2:0 Гармаш (6-а хв.)

Поки гості приходили до тями, Тимчик ближче до перерви завершив контрвипад «біло-синіх» контрольним «пострілом» — 3:0 (на той час поле через травму вже покинув автор першого м'яча Попов).

3:0 Тимчик (42-а хв.)

Відразу після перерви Луческу кинув у бій Сидорчука, Циганкова і Родрігеса, а пізніше і Кулача, і незадовго до фінального свистка найкращий бомбардир «Динамо» в минулому сезоні Циганков заробив і сам же реалізував пенальті — 4:0.

«Ворскла» (Полтава) — «Рух» (Львів) — 2:0 (Скляр, 42, Степанюк, 60).

Болісний виліт полтавчан з Ліги конференцій від фінського КуПСа, звичайно ж, боляче вдарив по амбіціях футболістів «Ворскли». Спалахнула «пожежа» навіть у тренерському штабі команди, і в підсумку перший помічник Юрія Максимова Віктор Ульяницький зібрав речі і покинув клуб.

Словом, на гру з «Рухом» господарі поля виходили не в найкращому настрої та й не в ідеальних фізичних кондиціях (знову гра — через два дні на третій). Тим цінніші три очки, здобуті «Ворсклою» через не можу.

«Маріуполь» — «Десна» (Чернігів) — 1:2 (Кулаков, 65 — Будковський, 71, Безбородько, 90+2). На 35-й хвилині вилучений Кащук («Маріуполь»).

У минулому сезоні колектив з Чернігова, який бився за медалі УПЛ, покинув Маріуполь спіймавши облизня — 1: 4. Більшу частину звітного поєдинку знову краще виглядали господарі поля, навіть незважаючи на те, що після вилучення з поля Кащука команда Остапа Маркевича з 35-ї хвилини грала в меншості. Приазовці навіть забили вдесятьох. Але в підсумку господарі поля не змогли утримати хоча б нічию. За іронією долі, «Маріуполь» «поховали» колишні гравці команди Будковський і Безбородько.

До речі, в черговому матчі УПЛ нового сезону не обійшлося без скандалу. Переможний гол у ворота «Маріуполя» «Десна», яка захопила лідерство в прем'єр-лізі, забила на 92-й хвилині з офсайду. VAR обіцяють скоро повернути, а поки, як мовиться, терпіть. Інших «махатєлєй» у нас немає…

31 липня (субота)

«Чорноморець» (Одеса) — «Дніпро-1» — 0:3 (Пихальонок, 40, Дубко, 51, у свої ворота, Адамюк, 61).

«Минай» — «Олександрія» — 1:0 (Вишневський, 90).

30 липня (п'ятниця)

«Львів» — «Шахтар» (Донецьк) — 0:3 (Траоре, 73, Дентіньо, 85, Педріньо, 90+5).

«Колос» (Ковалівка) — «Металіст-1925» (Харків) — 1:0 (Костишин, 72).

Турнірне становище:

1. «Десна» — 6 очок (2 матчі);

2. «Шахтар» — 6 (2);

3. «Дніпро-1» — 4 (2);

4. «Ворскла» — 4 (2);

5. «Колос» — 4 (2);

6. «Динамо» — 3 (1);

7. «Минай» — 3 (1);

8. «Металіст-1925» — 3 (2);

9. «Олександрія» — 3 (2);

10. «Маріуполь» — 1 (2);

11. «Львів» — 1 (2);

12. «Верес» — 1 (2);

13. «Інгулець» — 0 (1);

14. «Зоря» — 0 (1);

15. «Рух» — 0 (2);

16. «Чорноморець» — 0 (2).

Бомбардири: 2 м'ячі — Владислав Калитвинцев («Десна»), Артем Довбик («Дніпро-1»), Лассіна Траоре («Шахтар»).

В рамках 2-го туру прем'єр-ліги у понеділок, 2 серпня, зіграють «Інгулець» і «Зоря».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де дивитися в прямому ефірі матч кваліфікації Ліги чемпіонів «Генк» — «Шахтар».

Фото ФК «Динамо»

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