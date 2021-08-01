«Бронзовий» фінал Темірова: де дивитися онлайн Олімпійські ігри 2 серпня

У понеділок, 2 серпня, знайдуть своїх володарів 22 комплекти медалей Олімпійських ігор, де наша збірна поки завоювала шість нагород — дзюдоїстка Дарʼя Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, дует стрільців Олена Костевич та Олег Омельчук і тенісистка Еліна Світоліна стали бронзовими призерами, плавець Михайло Романчук здобув «бронзу» на 800-метрівці і «срібло» на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

У 10-й день змагань Україна в боротьбі представлять Ленур Теміров («бронзовий» фінал) і Алла Черкасова, у стрільбі — Павло Коростильов, Сергій Куліш і Олег Царьков, у велоспорті — Олена Старикова і Людмила Басова, в стрибках у воду — Олег Колодій, у веслуванні на байдарках і каное — Марія Кічасова-Скорик і Юлія Юрійчук, Людмила Куклиновська і Анастасія Тодорова, Дмитро Янчук та Павло Алтухов, в артистичному плаванні — Марта Федина та Анастасія Савчук, в легкій атлетиці — Анна Рижикова і Вікторія Ткачук.

Зазначимо, що трансляції з Токіо з 23 липня по 8 серпня в Україні можна дивитися на телеканалі «UA:Перший» і діджитал-платформі «Суспільне Спорт».

Олімпіада-2020. Токіо

2 серпня (понеділок)

Легка атлетика, греко-римська боротьба 3:00 «UA:Перший»

Змагання Олімпійських ігор 6:00 «UA:Перший»

«Студія Олімпійські ігри» з ведучими Денисом Зерченком та Яною Павловою 10:30 «UA:Перший»

Змагання Олімпійських ігор 11:00 «UA:Перший»

Змагання за участю українських спортсменів і лідерів світових рейтингів 16:00 «UA:Перший»

«Студія Олімпійські ігри» з ведучим Дмитром Лазуткіним і олімпійською експерткоб Анною Різатдіновою 16:30 «UA: Перший»

Змагання за участю українських спортсменів і лідерів світових рейтингів 18:20 (у запису) «UA:Перший»

Щоденний дайджест «Доба Олімпійських ігор» 21:30 «UA:Перший»

Змагання за участю українських спортсменів і лідерів світових рейтингів 21:50 (у запису) «UA:Перший»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що медальний залік Ігор у Токіо очолює Китай, Україна посідає 56-е місце.

Фото НОК України

139

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter