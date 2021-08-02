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Спорт

Зінченко та Седан розсекретили стать майбутньої дитини: зворушливе відео

8:25 2 серпня 2021
Олександр Зінченко та Влада Седан

Відома футбольна журналістка Влада Седан, вагітна від гравця «Манчестер Сіті» та збірної України Олександра Зінченка, влаштувала своєму коханому справжнє «випробування» перед тим, як повідомити стать майбутньої дитини, яка найближчим часом з'явиться на світ.

Дівчина вивела чоловіка, попередньо зав'язавши очі, на поле НСК «Олімпійський». До одних із воріт були підвішені три великих м'ячі, і Олександр з лінії штрафного майданчика мав поцілити в один із них. Футболісту це вдалося з першої спроби — і звідусіль посипалися рожеві конфетті та повалив дим такого ж кольору. А на табло висвітилося It's a girl («Це дівчинка»). Зінченко підхопив кохану на руки та закрутив її в поцілунку.

Відзначимо, що Влада Седан насолоджується своїм нинішнім становищем та бере участь у фотосесіях. На одній із останніх дівчині з кругленького живота «зробили» футбольний м'яч — вийшло дуже мило.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» Віталій Буяльський не відгадав стать своєї другої дитини.

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