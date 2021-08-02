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Спорт

Розкривши халатик: красуня-тенісистка Костюк побалувала підписників «голими» фото

0:37 3 серпня 2021
Марта Костюк

19-річна українська тенісистка Марта Костюк, яка не поїхала на Олімпіаду в Токіо, активно відновлюється після травми плеча.

Спортсменка регулярно ділиться зі своїми підписниками в Instagram відео з тренувань як у спортзалі, так і з корту.

 

При цьому дівчина не забуває про відпочинок та якісне відновлення. Зокрема, киянка з'їздила до Буковеля, побалувавши своїх шанувальників кількома спекотними фото в купальнику. Що ж, фігура блискуча, не посперечаєшся…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Марта Костюк схвилювала відвертим нарядом для тренувань.

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