Жеребкування Ліги чемпіонів: «Шахтар» дізнався можливого суперника в раунді плей-оф

У понеділок, 2 серпня, в Будинку європейського футболу в Ньоні відбулося жеребкування раунду плей-оф Ліги чемпіонів, переможці якого проб'ються до групового турніру.

Свого потенційного суперника дізнався донецький «Шахтар», який 3 серпня проведе гостьовий поєдинок третього етапу кваліфікації на полі бельгійського «Генка» (зустріч-відповідь — 10 серпня в Києві).

Переможець «сіяної» пари «Генк» — «Шахтар» виборюватиме путівку до групового турніру (17 / 18 і 24 / 25 серпня о 22:00) з найсильнішим у протистоянні «Монако» (Франція) — «Спарта» (Чехія). Перший поєдинок підопічні італійця Роберто де Дзербі проведуть в гостях, матч-відповідь — вдома.

Ще одну пару на «Шляху представників ліг» складуть: «Спартак» (Росія) / «Бенфіка» (Португалія) — ПСВ «Ейндховен» (Нідерланди) / «Мідтьюлланд» (Данія).

Пари раунду плей-оф на «Шляху чемпіонів» сформували:

«Зальцбург» (Австрія) — «Брондбю» (Данія)

«Клуж» (Румунія) / «Янг Бойз» (Швейцарія) — «Ференцварош» (Угорщина) / «Славія» (Чехія)

«Мальме» (Швеція) / «Рейнджерс» (Шотландія) — «Олімпіакос» (Греція) / «Лудогорець» (Болгарія)

«Црвена Звезда» (Сербія) / «Шериф» (Молдова) — «Динамо» (Хорватія) / «Легія» (Польща)

Зазначимо, що переможці пар плей-оф проб'ються до групи Ліги чемпіонів, а переможені — до групової стадії Ліги Європи.

Нагадаємо, що право виступити в груповому турнірі Ліги чемпіонів вже забезпечили собі: іспанські «Атлетико», «Реал», «Барселона», «Севілья» та «Вільярреал», англійські «Манчестер Сіті», «Манчестер Юнайтед», «Ліверпуль» і «Челсі», німецькі «Баварія», «Лейпциг» «Боруссія» (Дортмунд) і «Вольфсбург», італійські «Інтер», «Мілан», «Аталанта» та «Ювентус», французькі «Лілль» і «Парі Сен-Жермен», португальські «Спортинг» і «Порту», російський «Зеніт», бельгійський «Брюгге», українське «Динамо» (Київ), нідерландський «Аякс» і турецький «Бешикташ». Жеребкування груп відбудеться 26 серпня у Стамбулі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери зробили свої прогнози на матч «Генк» — «Шахтар».

Фото uefa.com

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