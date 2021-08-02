Український борець Теміров втратив можливість стати бронзовим призером Олімпіади-2020

У понеділок, 2 серпня, наш борець греко-римського стилю Ленур Теміров (вагова категорія до 60 кг) на Олімпійських іграх у Токіо поступився в «бронзовому» фіналі.

У 1/8 фіналу спортсмен із Криму, який представляє Полтавську область, переміг бронзового призера Ігор у Ріо-2016 узбека Ельмурата Тасмурадова (5:0), а у чвертьфіналі — Армена Мелікяна з Вірменії (8:4). На жаль, у півфіналі на шляху українського володаря «бронзи» ЧС-2018 опинився дворазовий чемпіон світу Кенітіро Фуміта з Японії, який зумів позбавити нашого спортсмена шансів на «золото» (5:1).

У сутичці за бронзову медаль українець зійшовся з китайцем Сайліке Валіханом. Напружене протистояння тримало в напрузі з першої до останньої секунди. У підсумку поєдинок завершився внічию — 1:1, але за додатковими показниками судді віддали перемогу, а з нею й медаль китайському спортсмену.

Нагадаємо, що у 2012 році Теміров виступав на Олімпійських іграх у Лондоні, але припинив виступи в першому ж раунді змагань. Після окупації Росією Криму прийняв рішення виступати за РФ, але в 2018-му році знову повернувся під жовто-сині прапори та у складі збірної України виборов «бронзу» світової першості.

Додамо, що наша співвітчизниця Алла Черкасова, яка виступає в категорії до 68 кг, програла у півфіналі чемпіонці світу американці Тамірі Маріанні Сток Менса (4:10) і тепер боротиметься у втішному поєдинку за «бронзу».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що тенісистка Еліна Світоліна в неймовірному поєдинку завоювала бронзову медаль Олімпіади в Токіо.

Фото НОК України

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