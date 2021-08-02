Жеребкування Ліги Європи: став відомий суперник «Зорі» в раунді плей-оф

У понеділок, 2 серпня, в Будинку європейського футболу в Ньоні пройшло жеребкування раунду плей-оф Ліги Європи (в минулому сезоні турнір виграв іспанський «Вільярреал»), переможці якого проб'ються до групового турніру, а ті, хто програв, — до групи Ліги конференцій.

Свого опонента на останньому етапі кваліфікації дізнався бронзовий призер чемпіонату України «Зоря». Підопічні Віктора Скрипника 19 серпня (в гостях) і 26 серпня (вдома) зіграють проти переможця пари «Рапід» (Австрія) — «Анортосіс» (Кіпр).

Інші пари раунду плей-оф Ліги Європи сформували:

«Рандерс» (Данія) — «Галатасарай» (Туреччина) / «Сент-Джонстон» (Шотландія);

«Яблонець» (Чехія) / «Селтік» (Шотландія) — АЗ (Нідерланди);

«Фенербахче» (Туреччина) — «Нефтчі» (Азербайджан) / ХІК (Фінляндія);

«Мура» (Словенія) / «Жальгіріс» (Литва) — «Штурм» (Австрія);

«Омонія» (Кіпр) / «Флора» (Естонія) — «Антверпен» (Бельгія);

невдаха пари ЛЧ «Олімпіакос» (Греція) / «Лудогорец» (Болгарія) — «Лінкольн Ред Імпс» (Гібралтар) / «Слован» (Словаччина);

невдаха пари ЛЧ «Мальме» (Швеція) / «Рейнджерс» (Шотландія) — «Кайрат» (Казахстан) / «Алашкерт» (Вірменія);

невдаха пари ЛЧ «Ференцварош» (Угорщина) / «Славія» (Чехія) — невдаха пари ЛЧ «Динамо» (Хорватія) / «Легія» (Польща);

невдаха пари ЛЧ «Црвена Звезда» (Сербія) / «Шериф» (Молдова) — невдаха пари ЛЧ «Клуж» (Румунія) / «Янг Бойз» (Швейцарія).

Додамо, що жеребкування груп Ліги Європи за участю 32 клубів відбудеться у Стамбулі 27 серпня (о 14:00).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» дізнався потенційного опонента в раунді плей-оф Ліги чемпіонів.

Фото uefa.com

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