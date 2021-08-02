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Спорт

Футболіст «Динамо» покликав свою кохану заміж

19:39 2 серпня 2021
Денис Попов

Чемпіон світу U20 в складі збірної України захисник Денис Попов зважився на важливий крок у своєму житті. Футболіст, який минулого роки нетривалий час зустрічався з дворазовою чемпіонкою світу з дзюдо Дар'єю Білодід, зробив пропозицію своїй нинішній дівчині, яку також звуть Дар'я.

Без зайвих слів спортсмен опублікував на своїй сторінці в Instagram красномовний пост, з якого зрозуміло, що радісна подія сталася ще 4 липня. І, судячи з реакції дівчини, вона відповіла згодою.

Примітно, що раніше Попов не викладав фото та відео зі своєю нинішньою нареченою. Про дату весілля також поки нічого не відомо.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» та збірної України Олександр Тимчик одружився перед Євро-2020.

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