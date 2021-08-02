26.76 / 26.97 31.66 / 32.01
Київ: +28
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Жеребкування Ліги конференцій: «Колос» дізнався можливого опонента на етапі плей-оф

15:18 2 серпня 2021
Трофей Ліги конференцій

У понеділок, 2 серпня, слідом за «Шахтарем» у Лізі чемпіонів і «Зорею» в Лізі Європи свого можливого опонента в раунді плей-оф Ліги конференцій дізнався «Колос» з Ковалівки.

Як відомо, на підопічних Руслана Костишина ще чекають два поєдинки третього раунду кваліфікації проти карагандинського «Шахтаря» з Казахстану (5 серпня — вдома, 12 серпня — на чужому полі). У разі успішного подолання казахстанського бар'єру команда з Ковалівки виборюватиме путівку до групи Ліги конференцій в іграх з переможцем пари «Спартак» (Словаччина) — «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль). Першу зустріч «Колос» 19 серпня зіграє на своєму полі, матч-відповідь 26 серпня — на виїзді.

Додамо, що жеребкування групового турніру Ліги конференцій за участю 32 клубів відбудеться в Стамбулі 27 серпня (о 14:30).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Ворскла» вилетіла з Ліги конференцій від фінського КуПСа.

Фото uefa.com

78

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Медузи

У воду може зайти тільки найвідважніший: у Кирилівку повернулися медузи та морські блохи

Медузи на пляжі в Кирилівці

Доведеться змиритися: вчений пояснив навалу медуз в Азовському морі і дав прогноз на майбутнє

DZIDZIO

DZIDZIO після розлучення розповів про нову кохану

Лілія Ребрик

«Богиня»: Лілія Ребрик у чорному бікіні вразила фігурою чоловіка і шанувальників

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.