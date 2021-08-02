Жеребкування Ліги конференцій: «Колос» дізнався можливого опонента на етапі плей-оф

У понеділок, 2 серпня, слідом за «Шахтарем» у Лізі чемпіонів і «Зорею» в Лізі Європи свого можливого опонента в раунді плей-оф Ліги конференцій дізнався «Колос» з Ковалівки.

Як відомо, на підопічних Руслана Костишина ще чекають два поєдинки третього раунду кваліфікації проти карагандинського «Шахтаря» з Казахстану (5 серпня — вдома, 12 серпня — на чужому полі). У разі успішного подолання казахстанського бар'єру команда з Ковалівки виборюватиме путівку до групи Ліги конференцій в іграх з переможцем пари «Спартак» (Словаччина) — «Маккабі» (Тель-Авів, Ізраїль). Першу зустріч «Колос» 19 серпня зіграє на своєму полі, матч-відповідь 26 серпня — на виїзді.

Додамо, що жеребкування групового турніру Ліги конференцій за участю 32 клубів відбудеться в Стамбулі 27 серпня (о 14:30).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Ворскла» вилетіла з Ліги конференцій від фінського КуПСа.

Фото uefa.com

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