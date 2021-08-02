Два голи за хвилину допомогли «Зорі» розгромити «Інгулець»: відеоогляд матчу УПЛ

У понеділок, 2 серпня, матчем у Кропивницькому завершилася ігрова програма 2-го туру вітчизняної прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 2-й тур

2 серпня (четвер)

«Інгулець» (Петрово) — «Зоря» (Луганськ) — 1:5 (Сітало, 75 — Кочергін, 6, 7, 51, Крістіан, 82, Фрімпонг, 90+2).

«Інгулець» зарекомендував себе, як непоступлива команда, особливо в рідних стінах. Чи жарт, підопічні Сергія Лавриненка, які виступають в еліті лише з минулого сезону, не програвали у Кропивницькому, де проводять домашні поєдинки, з грудня 2020-го, коли поступилися донецькому «Шахтарю» (0:3). Але всі карти футболістам з Петрового сплутав невдалий старт поєдинку — протягом хвилини вони пропустили двічі після влучних ударів Кочергіна.

Не можна сказати, що у господарів опустилися руки, і моменти, щоб не лише скоротити відставання в рахунку, але й відігратися, у них були. Але остаточно їх добив третій пропущений м'яч, і знову в дебюті тайму — третій гол в матчі забив Кочергін, оформивши перший у сезоні хет-трик та вийшовши в лідери в бомбардирських перегонах.

Усе, на що спромоглися підопічні Сергія Лавриненка, — це таки забити гол престижу, але останнє слово все ж залишилося за луганчанами, у складі яких дебютними голами відзначилися бразильський нападник Крістіан та його колега за амплуа з Гани Фрімпонг.

1 серпня (неділя)

«Динамо» (Київ) — «Верес» (Рівне) — 4:0 (Попов, 4, Гармаш, 6, Тимчик, 42, Циганков, 86, з пенальті).

«Динамо»: Бущан, Тимчик, Попов (Забарний, 34), Сирота, Миколенко, Караваєв (Циганков, 46), де Пена (Родрігес, 46), Андрієвський (Сидорчук, 46), Шапаренко, Буяльський, Гармаш (Кулач, 62).

«Ворскла» (Полтава) — «Рух» (Львів) — 2:0 (Скляр, 42, Степанюк, 60).

«Маріуполь» — «Десна» (Чернігів) — 1:2 (Кулаков, 65 — Будківський, 71, Безбородько, 90+2). На 35-й хвилині вилучений Кащук («Маріуполь»).

31 липня (субота)

«Чорноморець» (Одеса) — «Дніпро-1» — 0:3 (Піхальонок, 40, Дубко, 51, у свої ворота, Адамюк, 61).

«Минай» — «Олександрія» — 1:0 (Вишневський, 90).

30 липня (п'ятниця)

«Львів» — «Шахтар» (Донецьк) — 0:3 (Траоре, 73, Дентіньо, 85, Педріньо, 90+5).

«Шахтар»: Трубін, Додо, Марлон, Матвієнко, Корнієнко (Ісмаїлі, 65), Маркос Антоніо (Майкон, 73), Степаненко, Алан Патрік (Педріньо, 72), Соломон, Тете (Марлос, 64), Траоре (Дентіньо, 84).

«Колос» (Ковалівка) — «Металіст-1925» (Харків) — 1:0 (Костишин, 72).

Турнірне становище:

1. «Десна» — 6 очок (2 матчі);

2. «Шахтар» — 6 (2);

3. «Дніпро-1» — 4 (2);

4. «Ворскла» — 4 (2);

5. «Колос» — 4 (2);

6. «Динамо» — 3 (1);

7. «Зоря» — 3 (2);

8. «Минай» — 3 (1);

9. «Металіст-1925» — 3 (2);

10. «Олександрія» — 3 (2);

11. «Маріуполь» — 1 (2);

12. «Львів» — 1 (2);

13. «Верес» — 1 (2);

14. «Рух» — 0 (2);

15. «Інгулець» — 0 (2);

16. «Чорноморець» — 0 (2).

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Кочергін («Зоря»), 2 — Владислав Калитвинцев («Десна»), Артем Довбик («Дніпро-1»), Лассіна Траоре («Шахтар»).

У рамках 3-го туру прем'єр-ліги будуть зіграні такі матчі: «Металіст-1925» — «Чорноморець» (6 серпня), «Рух» — «Верес», «Шахтар» — «Олександрія», «Дніпро-1» — «Маріуполь» (7 серпня), «Зоря» — «Динамо», «Ворскла» — «Львів» (8 серпня), «Десна» — «Інгулець» (9 серпня). Дата матчу «Минай» — «Колос» буде повідомлена додатково.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар» дізнався потенційного суперника в Лізі чемпіонів, «Зоря» — в Лізі Європи та «Колос» — у Лізі конференцій.

Фото ФК «Інгулець»

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