Фінал Бех-Романчук та шанс Беленюка: де дивитися онлайн Олімпійські ігри 3 серпня

У вівторок, 3 серпня, на Олімпійських іграх у Токіо будуть 24 комплекти медалей, де наша збірна поки завоювала шість нагород — дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, дует стрільців Олена Костевич та Олег Омельчук та тенісистка Еліна Світоліна стали бронзовими призерами, плавець Михайло Романчук здобув «бронзу» на 800-метрівці та «срібло» на дистанції 1500 метрів вільним стилем.

У 11-й день змагань Україну у веслуванні на каное представлять Павло Алтухов та Дмитро Янчук, у бігу — Тетяна Мельник та Сергій Смелик, у стрибках у довжину — Марина Бех-Романчук (початок фіналу — о 4:50), у вільній та греко-римській боротьбі — Ірина Коляденко, Парвіз Насібов, Жан Беленюк (не раніше 7:00) та Алла Черкасова («бронзовий» фінал о 14:55), у спортивній гімнастиці — Петро Пахнюк (початок фіналу — об 11:00), у кінному спорті — Олександр Продан, в артистичному плаванні — Марта Федина та Анастасія Савчук, у штовханні ядра — Ігор Мусієнко.

Відзначимо, що трансляції з Токіо з 23 липня по 8 серпня в Україні можна дивитися на телеканалі «UA:Перший» та діджитал-платформі «Суспільне Спорт».

Олімпіада-2020. Токіо

3 серпня (вівторок)

Змагання за участю українських спортсменів та лідерів світових рейтингів 3:00 «UA:Перший»

Змагання Олімпійських ігор 6:00 «UA:Перший»

«Студія Олімпійські ігри» з ведучими Денисом Зерченком та Яною Павловою 10:30 «UA:Перший»

Змагання Олімпійських ігор 11:00 «UA:Перший»

«Студія Олімпійські ігри» з ведучим Дмитром Лазуткіним та олімпійською експерткою Ганною Різатдіновою 16:30 «UA:Перший»

Змагання за участю українських спортсменів та лідерів світових рейтингів 18:22 (у запису) «UA:Перший»

Щоденний дайджест «Доба Олімпійських ігор» 21:30 «UA:Перший»

Змагання за участю українських спортсменів та лідерів світових рейтингів 22:04 (у запису) «UA:Перший»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна займає 60-е місце в медальному заліку Олімпіади, який очолює Китай.

Фото НОК України

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