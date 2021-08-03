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Спорт

Українка Бех-Романчук не «дострибнула» до медалі Олімпійських ігор

6:48 3 серпня 2021
Марина Бех-Романчук

Українська спортсменка Марина Бех-Романчук, незважаючи на підтримку з трибун свого чоловіка, дворазового призера Токіо-2020 Михайла Романчука, не змогла завоювати нагороду в секторі для стрибків у довжину на Олімпійських іграх у Токіо.

Наша співвітчизниця, яка ставала віце-чемпіонкою світу в 2019-му та чемпіонкою Європи в 2021-му, у своїй єдиній (з шести) вдалій спробі стрибнула на 6,88 метра (при цьому в кваліфікації результат Марини був 6,71 м), що дозволило їй посісти лише п'яте місце. Примітно, що на попередніх Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро уродженка Морозова, що в Хмельницькій області, заступила у трьох своїх спробах, не потрапила до фінальної вісімки і фінішувала 12-ю.

Чемпіонкою же цього разу стала німкеня Малайка Міхамбо, яка у своїй останній спробі стрибнула на 7,0 м (найкращий результат сезону), випередивши американку Бріттні Різ та Із Бруме з Нігерії (обидві — по 6,97 м).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український борець Ленур Теміров програв у «бронзовому» фіналі та не став медалістом Ігор у Токіо.

Фото НОК України

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