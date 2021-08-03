У вівторок, 3 серпня, віце-чемпіон України донецький «Шахтар» стартує в єврокубковій кампанії сезону-2021/2022. Суперником гірників у третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів буде друга команда за підсумками чемпіонату Бельгії — «Генк». Поєдинок пройде на «Генк Арена», початок — о 21:00.

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Слова перед матчем

Роберто де Дзербі, головний тренер «Шахтаря»: «Я завжди нервую, але в той же час упевнений в собі та команді. Знаємо, що протистояти нам буде сильний суперник. Це сильна команда зі швидкими футболістами. Але, як і у кожної, вона має і плюси, і мінуси. Ми віримо, що можемо виграти та пройти далі.

В українському чемпіонаті багато команд грають закрито та контратакують, тож, звичайно, ми будемо готові до такої гри у виконанні суперника. Але я вважаю, що «Генк» буде діяти більш відкрито, ніж клуби чемпіонату України. Ми любимо володіння м'ячем, а ризик настає, коли втрачаєш м'яч, а суперник контратакує.

Для мене дуже важливо те, що у нашої команди є менталітет, що хлопці вміють та знають, як грати. Це наша візитка — показати, що, коли гравці одягають футболки «Шахтаря», вони знають конкретно, що робити й як починати атаки".

Майкон, півзахисник «Шахтаря»: «Ми уважно переглянули кілька поєдинків „Генка“ та чудово знаємо, як діє наш суперник. Це швидкісна команда з дуже швидкими гравцями в першій лінії атаки. Ми маэмо бути уважними в будь-якому з відрізків матчу. Якщо в якусь мить втратимо концентрацію, можемо отримати контратаку на свої ворота, чого б нам, зрозуміло, не хотілося. Також необхідно брати до уваги момент, коли ми перебуваємо з м'ячем: якщо його втратимо, „Генк“ почне проводити стрімкі контратаки. Повторюся, будь-який момент у грі буде важливим, тому потрібно звертати увагу на деталі».

Тренування на «Генк Арена»

Арбітр з Греції

Комітет арбітрів УЄФА довірив працювати на матчі суддівській бригаді з Греції на чолі з 41-річним Тасосом Сідіропулосом. Почавши обслуговувати матчі місцевої суперліги в 2009-му, в 2011-му уродженець Додеканеса, розташованому на островах у Егейському морі, отримав категорію ФІФА. «Шахтар» перетинався з Сідіропулосом чотири рази («Вікторія» Плзень — 1:1 у Лізі Європи-2013/2014, «Атлетик» Більбао — 0:0 у Лізі чемпіонів-2014/2015, «Мальме» — 0:1 у Лізі чемпіонів-2015/2016 та «Фейєноорд» — 3:1 у Лізі чемпіонів-2017/2018), «Генк» — лише одного разу («Динамо» Київ — 1:0 у Лізі Європи-2013/2014).

41-річний Тасос Сідіропулос

На Генк — із 24 футболістами

Наставник «Шахтаря» взяв на гру до Генка 24 футболісти.

Суперники в національних чемпіонатах

Перед очною дуеллю суперники, які раніше не перетиналися на міжнародній арені, провели поєдинки 2-го туру у своїх національних чемпіонатах. «Генк» у «перестрілці» на рідній арені несподівано поступився «Остенде» — 3:4 (Хейн, 20, Бонгонда, 30, 60 — Квасіна, 32, Гуйє, 49, Амброз, 62, Якель, 79) та йде в турнірній таблиці лише 13-м.

Відеоогляд матчу «Генк» — «Остенде» — 3:4

У свою чергу, підопічні італійця Роберто де Дзербі в непростому поєдинку чемпіонату України перемогли в гостях «Львів» — 3:0 (Траоре, 73, Дентіньо, 85, Педріньо, 90+5) та продовжують йти без втрат в УПЛ після двох турів.

Україно-бельгійське протистояння

У колишні роки суперники не перетиналися один із одним в єврокубках, хоча вже брали участь в українсько-бельгійських дуелях. Зокрема, «Генк» у 2013 році двічі обіграв у Лізі Європи «Динамо» (1:0 — у гостях та 3:1 — удома). Що ж стосується «Шахтаря», то в 12 поєдинках проти представників Бельгії гірники здобули п'ять перемог, стільки ж разів зіграли внічию та зазнали двох поразок (різниця м'ячів — 26:13).

День в історії

За історію виступів у єврокубках «Шахтар» раніше лише одного разу грав 3 серпня. У 2016-му в матчі-відповіді третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів гірники поступилися швейцарському «Янг Бойз» — 0:2 (перший матч у Львові був виграний із аналогічним рахунком), а в серії пенальті сильнішим виявився суперник.

Відеоогляд матчу «Янг Бойз» — «Шахтар» — 2:0 (пен. — 4:2)

Склад «Шахтаря» дорожче майже в півтора рази

Авторитетний портал Transfermarkt оцінює склад команди Роберто де Дзербі майже в півтора рази дорожче, ніж майбутнього суперника (177,9 млн євро проти 129,9 млн).

Найдорожчі футболісти віце-чемпіона Бельгії — 27-річний нігерійський нападник Пол Онуачу (20 млн євро), 25-річний атакуючий півзахисник Тео Бонгонда та 23-річний колумбійський центральний захисник Джон Лукумі (обидва — по 11 млн), 25-річний правий захисник з Колумбії Даніель Муньос (10 млн) та 24-річний центральний півзахисник, капітан команди Бріан Хейнен (9 млн).

У «Шахтаря» п'ятірку найдорожчих футболістів команди складають: бразильський півзахисник Тете, його співвітчизник захисник Додо та ізраїльський хавбек Манор Соломон (усі — по 20 млн), бразильський новачок гірників атакуючий півзахисник Педріньо (15 млн) та центральний захисник Микола Матвієнко (11 млн).

«Генк Арена»

Стадіон був відкритий у 1990 році, але вже пережив дві капітальні реконструкції. У результаті останньої з них, в 2012-му, стадіон був повністю перебудований. Під тиском УЄФА були побудовані нові конструкції трибун з чітким розмежуванням категорій місць із окремими пластиковими кріслами, встановлені сучасний відеомонітор, електронна система контролю та безпеки.

За свою історію арена приймала два матчі збірної Бельгії, обидва в 2009-му — товариський поєдинок зі Словенією (2:0) та відбіркову зустріч ЧС-2010 проти Боснії та Герцеговини (2:4).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що букмекери віддають незначну перевагу «Шахтарю» в першому матчі проти «Генка».

Фото ФК «Шахтер», uefa.com

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