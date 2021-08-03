26.78 / 26.97 31.68 / 32.01
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Олімпійська віце-чемпіонка ледь не вбилася через зламану жердину: відео падіння

12:02 3 серпня 2021
Cенді Морріс

Неприємна ситуація сталася з американкою Сенді Морріс у кваліфікації зі стрибків із жердиною на Олімпійських іграх у Токіо.

Після зливи, яка пройшла над стадіоном у столиці Японії, організатори вирішили продовжити змагання, незважаючи на те, що доріжка повністю не підсохла. У підсумку, спроба Морріс ледь не призвела до трагічних наслідків — виконуючи стрибок, у спортсменки зламалася жердина й із пристойної висоти вона звалилася вниз, впавши спиною на край мату.

Наступні дві спроби також виявилися невдалими для віце-чемпіонки Ріо 2016, і в підсумку вона не вийшла до фіналу змагань. Щоправда, сама американка знайшла інше виправдання своій невдачі. «Те, що зламалася жердина, я сприймаю як замасковане благословення. Адже під час зльоту в тій спробі я розтягнула м'язи стегна. Якби жердина не зламалася, я би взяла ту висоту й потрапила до фіналу, але з нього довелося би знятися через травму, що просто вбило би мою душу», — написала Морріс на своїй сторінці у Twitter.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Бех-Романчук не змогла «дострибнути» до медалі Олімпіади-2020 в Токіо.

808

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

газ платіжка

В Україні з 1 серпня — нові тарифи на газ: що важливо знати

море

«Нападають і кусають»: туристи скаржаться на нову «напасть» на курорті в Щасливцевому

Медузи

У воду може зайти тільки найвідважніший: у Кирилівку повернулися медузи та морські блохи

меладзе і Джанабаєва

Вино ставити нікуди: Меладзе з Джанабаєвою купили будинок за 600 мільйонів поближче до знаменитого брата

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.