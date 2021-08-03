Олімпійська віце-чемпіонка ледь не вбилася через зламану жердину: відео падіння

Неприємна ситуація сталася з американкою Сенді Морріс у кваліфікації зі стрибків із жердиною на Олімпійських іграх у Токіо.

Після зливи, яка пройшла над стадіоном у столиці Японії, організатори вирішили продовжити змагання, незважаючи на те, що доріжка повністю не підсохла. У підсумку, спроба Морріс ледь не призвела до трагічних наслідків — виконуючи стрибок, у спортсменки зламалася жердина й із пристойної висоти вона звалилася вниз, впавши спиною на край мату.

Наступні дві спроби також виявилися невдалими для віце-чемпіонки Ріо 2016, і в підсумку вона не вийшла до фіналу змагань. Щоправда, сама американка знайшла інше виправдання своій невдачі. «Те, що зламалася жердина, я сприймаю як замасковане благословення. Адже під час зльоту в тій спробі я розтягнула м'язи стегна. Якби жердина не зламалася, я би взяла ту висоту й потрапила до фіналу, але з нього довелося би знятися через травму, що просто вбило би мою душу», — написала Морріс на своїй сторінці у Twitter.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Бех-Романчук не змогла «дострибнути» до медалі Олімпіади-2020 в Токіо.

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