Де і коли дивитися онлайн «Колос» — «Шахтар»: розклад трансляцій матчу кваліфікації Ліги конференцій

У четвер, 5 серпня, «Колос» із Ковалівки проведе перший матч у єврокубковому сезоні-2021/2022. Підопічні Руслана Костишина в рамках третього відбірного раунду Ліги конференцій приймуть на домашній арені «Шахтар» із Караганди, який посів за підсумками чемпіонату Казахстану-2020 четверте місце (арбітр зустрічі — Петер К'єрсгор із Данії).

Ковалівці підходять до майбутнього поєдинку в хорошому настрої, обігравши в рамках чемпіонату України на домашній арені харківський «Металіст-1925» — 1:0 (Костишин, 72).

А ось «Шахтар» не радує результатами в національному чемпіонаті, який проходить за системою «весна-осінь» та на початку липня пішов на більш ніж двомісячну паузу. У рамках 19-го туру карагандинці ще 2 липня грали на виїзді з одним із лідерів, «Астаною», та поступилися в гольовий перестрілці — 3:4 (Свиридов, 41, Наджарян, 63, Кібірай, 78 — Ебонг, 6, Чуперка, 26, Аймбетов, 55, Барсегян, 77).

За сім турів до фінішу чемпіонату, який для карагандинців поновиться 12 вересня, «Шахтар» посідає лише 11-е місце в таблиці, на чотири очки випереджаючи зону вильоту та практично втративши шанси на потрапляння до єврокубків із відставанням у дев'ять очок від четвертої позиції.

У майбутній дуелі («Колос» із командами з Казахстану раніше не зустрічався, як і «Шахтар» не перетинався з українськими клубами) букмекери віддають перевагу господарям. Наприклад, контора Parimatch ставки на виграш ковалівців приймає з коефіцієнтом 1,75, на нічию — 3,55, на перемогу карагандинців — 4,60.

У прямій трансляції зустріч «Колос» — «Шахтар», починаючи з 21:00, покаже телеканал «Футбол 2».

Ліга конференцій. 3-й кваліфікаційний раунд. Перший матч

5 серпня (четвер)

«Колос» (Україна) — «Шахтар» (Казахстан) 21:00 «Футбол 2»

Нагадаємо, що матч-відповідь відбудеться у вівторок, 10 серпня, в Нур-Султані на стадіоні «Астана Арена» (початок — о 17:00 за київським часом).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Колос» дізнався потенційних суперників по раунду плей-оф кваліфікації Ліги конференцій.

Фото ФК «Колос»

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