Українські борці Беленюк та Насібов пробилися до «золотого» фіналу Олімпійських ігор

У вівторок, 3 серпня, на Іграх-2020 у Токіо успішно виступили українські борці греко-римського стилю. Відразу два спортсмена пробилися до фіналу й мають шанси стати олімпійськими чемпіонами.

У категорії до 67 кг сенсаційно пробився до «золотого» поєдинку 22-річний Парвіз Насібов із Миколаєва. Уродженець Азербайджану, який у шестирічному віці разом із батьками переїхав до Миколаєва, на шляху до півфінальної сутички здолав датчанина Фредріка Бьєррехууса та росіянина Артема Суркова, а в ½ фіналу наш співвітчизник, не маючи особливих досягнень у кар'єрі (лише «золото» юніорського чемпіонату Європи в 2017-му), виявився сильнішим за дворазового чемпіона світу U23 єгиптянина Мохамеда Ібрагіма Ель-Сайєда й у фіналі буде протистояти Мохаммадрезі Гераеї з Ірану.

Парвіз Насібов (праворуч)

А в категорії до 87 кг очікувано до фіналу пробився й Жан Беленюк. На шляху до півфіналу 30-річний спортсмен, який традиційно претендує на найвищі місця, виявився сильнішим за грузина Зураба Датунашвілі, який виступає під прапором Сербії, та алжирця Башира Сід Азари, а у протистоянні за вихід до фіналу здолав непоступливого хорвата Івана Хуклека. У фіналі на нашого співвітчизника чекає зустріч зі своїм давнім суперником, першим номером «посіву» угорцем Віктором Лорінцем. Вивіска вирішального поєдинку божевільна — віце-чемпіон Ріо-2016 та дворазовий чемпіон світу Беленюк проти віце-чемпіона світу та чемпіона Європи Лорінца! Тож буде цікаво…

Жан Беленюк

На жаль, наша співвітчизниця Ірина Коляденко не змогла потрапити до фіналу. Українка перемогла Амінат Аденійї з Нігерії та китаянку Лонг Джіа, а ось у півфіналі поступилася Айсулуу Тинибековій із Киргизстану і тепер боротиметься за «бронзу».

Також нагадаємо, що у вівторок, 3 серпня, бронзову медаль може здобути Алла Черкасова, яка в категорії до 68 кг боротиметься з японкою Сарою Дошо.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Бех-Романчук не «дострибнула» до медалі Олімпійських ігор.

Фото НОК України

174

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter