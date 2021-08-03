Українка Черкасова в поєдинку за «бронзу» Олімпіади поклала на лопатки чемпіонку Ігор у Ріо

32-річна українська борчиня Алла Черкасова здобула перемогу в «бронзовому» фіналі Олімпійських ігор у Токіо у ваговій категорії до 68 кг.

Наша співвітчизниця впевнено здолала по турнірній сітці полячку Агнешку Вещек-Кордус та німкеню Анну Кармен Шель, але в півфіналі не змогла впоратися з американкою Тамірою Менса-Сток.

У поєдинку за «бронзу» львів'янка, яка є чемпіонкою світу та Європи, зустрічалася з олімпійською чемпіонкою Ріо-2016, досвідченою японкою Сарою Дошо. У рівному протистоянні Алла знайшла момент і поклала суперницю на лопатки, здобувши чисту перемогу!

Таким чином, Черкасова виконала прохання сина, який хотів, що вона виграла медаль, і повертається з Токіо не з порожніми руками. Також сама спортсменка відзначила, що ця Олімпіада стане для неї останньою в кар'єрі.

Мама виконала прохання маленького сина

Нагадаємо, також медальну скарбничку України точно поповнять два наших борці греко-римського стилю — Парвіз Насібов (до 67 кг) та Жан Беленюк (до 87 кг) вийшли до фіналів у своїх вагових категоріях та битимуться за звання олімпійських чемпіонів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український борець Ленур Теміров не зміг завоювати медаль Ігор у Токіо.

Фото United World Wrestling

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