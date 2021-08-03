«Золото» футбольного турніру Олімпіади розіграють чемпіони Ігор у Барселоні і Ріо: відеоогляди матчів ½ фіналу

У вівторок, 3 серпня, на чоловічому футбольному турнірі Олімпіади-2020 у Токіо стали відомі учасники фінального поєдинку і ті, хто боротиметься за «бронзу». В обох матчах ½ фіналу основного часу для визначення переможця не вистачило. Нагадаємо, що збірні Німеччини, Франції та Аргентини сенсаційно припинили боротьбу за медалі Ігор вже після групового етапу.

Олімпіада-2020. ½ фіналу

Мексика — Бразилія — 0:0. По пенальті — 1:4.

Японія — Іспанія — 0:1 (Асенсіо, 115).

Таким чином, «золото» Ігор в суботу, 7 серпня, оскаржать чемпіони Олімпійських ігор-2016 бразильці та переможець Олімпіади-1992 у Барселоні команда Іспанії, а днем раніше у поєдинку за бронзові медалі зіграють Мексика та Японія.

Нагадаємо, що на Іграх у Токіо виступають футболісти до 23 років. При цьому кожна збірна має право використовувати трьох гравців будь-якого віку. Зокрема, найтитулованіший футболіст світу 38-річний захисник Дані Алвес (на фото) може у складі команди Бразилії здобути свій 43-й (!) трофей в кар'єрі (для порівняння: у Ліонеля Мессі — 38 титулів, у Кріштіану Роналду — 34) .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що проведуть онлайн-трансляцію матчу кваліфікації Ліги чемпіонів «Генк» — «Шахтар».

Фото Twitter Daniel Alves

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