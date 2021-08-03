Ще одна «бронза» до скарбнички України: медальний залік Олімпійських ігор за підсумками 3 серпня

У вівторок, 3 серпня, на літній Олімпіаді в Токіо були розіграні 24 комплекти медалей. З українських спортсменів скарбничку збірної поповнила борчиня Алла Черкасова, яка здобула «бронзу» на своїх останніх Іграх у кар'єрі.

За 11 днів змагань у столиці Японії нагороди Олімпіади вже завоювали представники 84 країн. Збірна України посідає 61-у позицію, а за загальною кількістю медалей наша команда на 22-му місці.

Трійку лідерів (за кількістю «золота») в медальному заліку, як і раніше, сформували Китай — 69 нагород (32 золоті, 21 срібна та 16 бронзових), США — 73 (24+28+21) та Японія — 36 (19+6+11).

Олімпійські ігри. Медальний залік

№ Країна Золото Срібло Бронза Загалом 1 Китай 32 21 16 69 2 США 24 28 21 73 3 Японія 19 6 11 36 4 Австралія 14 4 15 33 5 Олімпійський комітет Росії 13 21 18 52 6 Великобританія 13 17 13 43 7 Німеччина 8 8 14 30 8 Франція 6 10 8 24 9 Нідерланди 6 7 7 20 10 Південна Корея 6 4 9 19 11 Нова Зеландія 6 4 5 15 12 Італія 5 9 15 29 13 Угорщина 4 4 3 11 14 Куба 4 3 4 11 15 Чехія 4 3 1 8 16 Канада 3 4 7 14 17 Швейцарія 3 4 5 12 18 Бразилія 3 3 8 14 19 Хорватія 3 3 2 8 20 Китайський Тайбей 2 4 4 10 21 Швеція 2 3 0 5 22 Польща 2 2 2 6 23 Данія 2 1 3 6 24 Ямайка 2 1 2 5 25 Норвегія 2 1 1 4 Словенія 2 1 1 4 27 Еквадор 2 1 0 3 28 Греція 2 0 1 3 Узбекистан 2 0 1 3 30 Косово 2 0 0 2 Катар 2 0 0 2 32 Іспанія 1 4 4 9 33 Грузія 1 4 1 6 34 Румунія 1 3 0 4 Венесуела 1 3 0 4 36 Гонконг 1 2 0 3 ПАР 1 2 0 3 Словаччина 1 2 0 3 39 Австрія 1 1 3 5 Індонезія 1 1 3 5 Сербія 1 1 3 5 42 Бельгія 1 1 1 3 Ефіопія 1 1 1 3 44 Філіппіни 1 1 0 2 Туніс 1 1 0 2 46 Туреччина 1 0 5 6 47 Ірландія 1 0 2 3 Ізраїль 1 0 2 3 49 Білорусь 1 0 1 2 Естонія 1 0 1 2 Фіджі 1 0 1 2 Іран 1 0 1 2 Латвія 1 0 1 2 54 Бермудські острови 1 0 0 1 Марокко 1 0 0 1 Пуерто-Ріко 1 0 0 1 Таїланд 1 0 0 1 58 Вірменія 0 2 1 3 Колумбія 0 2 1 3 Домініканська республіка 0 2 1 3 61 Україна 0 1 6 7 62 Монголія 0 1 2 3 Португалія 0 1 2 3 64 Індія 0 1 1 2 Кенія 0 1 1 2 Киргизстан 0 1 1 2 Нігерія 0 1 1 2 Сан-Марино 0 1 1 2 Уганда 0 1 1 2 70 Болгарія 0 1 0 1 Йорданія 0 1 0 1 Північна Македонія 0 1 0 1 Намібія 0 1 0 1 Туркменістан 0 1 0 1 75 Азербайджан 0 0 3 3 Казахстан 0 0 3 3 Мексика 0 0 3 3 78 Єгипет 0 0 2 2 79 Аргентина 0 0 1 1 Кот-д'Івуар 0 0 1 1 Фінляндія 0 0 1 1 Гана 0 0 1 1 Кувейт 0 0 1 1 Малайзія 0 0 1 1

Додамо, що в середу, 4 серпня, на олімпійських аренах Токіо розіграють 17 комплектів нагород.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дзюдоїстка Дар'я Білодід, фехтувальник Ігор Рейзлін, дует стрільців Олена Костевич та Олег Омельчук, тенісистка Еліна Світоліна принесли Україні бронзові медалі Олімпійських ігор у Токіо, а плавець Михайло Романчук завоював «срібло» на дистанції 1500 метрів та «бронзу» на 800-метрівці.

Фото НОК України

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