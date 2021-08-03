У середу, 4 серпня, чемпіон України київське «Динамо», який розгромив в УПЛ «Верес» (4:0), в рамках підготовки до старту в груповому турнірі Ліги чемпіонів (жеребкування — 26 серпня) проведе на Олімпійському стадіоні Ататюрка в Стамбулі товариський матч проти бронзового призера чемпіонату Туреччини «Фенербахче».

Зазначимо, що «біло-сині» вирушили на береги Босфору без свого головного тренера Мірчі Луческу, якому через застуду (тест на коронавірус негативний) лікарі порекомендували залишитися в Києві, захисника Дениса Попова і форварда Владислава Супряги, але з венесуельським нападником-новачком Еріком Раміресом.

Раніше суперники чотири рази перетиналися в Лізі чемпіонів, і український клуб жодного разу не програв. У 2006-му в кваліфікації «біло-сині» перемогли вдома — 3:1 і зіграли внічию в гостях — 2:2, а в 2008-му в групі вивезли нічию зі Стамбула — 0:0 і здолали «канарок» у Києві — 1:0.

В рамках підготовки до сезону, який стартує для «Фенербахче» 15 серпня гостьовим поєдинком чемпіонату Туреччини з «Адана Демірспором», підопічні португальця Вітора Перейри не поступилися в жодного зі спарингів: з ФК «Чіксереда» (Румунія) — 2:0, з «Касимпаша» — 4:1, з «Генчлербірлігі» — 4:0, зі «Зволле» (Нідерланди) — 2:2 і з «Гройтер Фюрт» (Німеччина) — 3:2.

Пряму відеотрансляцію поєдинку «Фенербахче» — «Динамо» дивіться на сайті «ФАКТІВ» (о 19:00) у цій новині. Також матч покаже телеканал «2+2».

Нагадаємо, що в наступному поєдинку прем'єр-ліги команда Мірчі Луческу зіграє 8 серпня на полі «Зорі».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» Денис Попов зробив пропозицію своїй дівчині.

Фото ФК «Динамо»

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