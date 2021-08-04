Успіх «Монако» в Празі та міні-сенсація від Вернидуба у Белграді: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 3 серпня, на футбольних полях Європи відбулися сім перших поєдинків третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, у якому Україну представляє «Шахтар». Нагадаємо, що в разі успішного подолання бельгійського бар'єру команда Роберто де Дзербі зіграє в раунді плей-оф ЛЧ з переможцем пари «Спарта» — «Монако».

Ліга чемпіонів. Третій відбірний раунд. Перші матчі

«Шлях представників ліг»

«Генк» (Бельгія) — «Шахтар» (Україна) — 1:2 (Онуачу, 39 — Тете, 63, з пенальті, Алан Патрік, 82).

«Спарта» (Чехія) — «Монако» (Франція) — 0:2 (Чуамені, 37, Фолланд, 59).

Після голу Чуамені футболісти «Монако» поскаржилися арбітру і делегату зустрічі на расистські вигуки з трибун стадіону в Празі. За інформацією Canal +, футболісти гостьової команди чули з трибун звуки, що імітують крики мавпи.

Англійський рефері Майкл Олівер призупинив гру, диктор стадіону попросив глядачів на стадіоні припинити ображати темношкірого футболіста «Монако», такі ж повідомлення вивели на екрани стадіону. Футболісти французької команди спочатку планували піти до роздягальні, але поєдинок, який в підсумку завершився впевненою перемогою підопічних Ніко Ковача, все ж відновили.

ПСВ «Ейндховен» — «Мідтьюлланд» (Данія) — 3:0 (Мадуеке, 19, Гетце, 29, Гакпе, 32).

«Шлях чемпіонів»

«Олімпіакос» (Греція) — «Лудогорець» (Болгарія) — 1:1 (Камара, 87 — Десподов, 50).

Український захисник Ігор Пластун відіграв у складі болгар увесь поєдинок.

«Црвена Звезда» (Сербія) — «Шериф» (Молдова) — 1:1 (Дьоне, 45+1 — Кастаньєда, 33). На 58-й хвилині вилучений Канга («Црвена Звезда»).

Чемпіон Молдови, очолюваний українським фахівцем Юрієм Вернидубом, сенсаційно вивіз нічию зі стадіону найсильнішого клубу Сербії (до речі, за белградців всю зустріч відіграв колишній захисник «Динамо» Александар Драгович), збільшивши свою безпрограшну серію в турнірі до п'яти поєдинків.

«Мальме» (Швеція) — «Рейнджерс» (Шотландія) — 2:1 (Рікс, 47, Бірманчевіч, 49 — Девіс, 90+5).

«Клуж» (Румунія) — «Янг Бойз» (Швейцарія) — 1:1 (Маня, 4 — Сьєрро, 90+3).

Ще три перші поєдинки кваліфікації ЛЧ «Спартак» (Росія) — «Бенфіка» (Португалія), «Динамо» (Хорватія) — «Легія» (Польща) та «Ференцварош» (Угорщина) — «Славія» (Чехія) відбудуться 4 серпня.

Нагадаємо, що матчі-відповіді третього відбірного етапу ЛЧ будуть зіграні 10 серпня. Як відомо, переможці двоматчових дуелей вийдуть до раунду плей-оф Ліги чемпіонів. А ось долі невдах складуться по-різному: хто програв на «Шляху представників ліг» — автоматом потрапить до групового турніру Ліги Європи, а невдахи «Шляху чемпіонів» — до раунду плей-оф Ліги Європи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч Ліги конференцій «Колос» (Україна) — «Шахтар» (Казахстан).

Фото sport. cz

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