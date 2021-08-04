«Можна втратити життя»: ще двоє спортсменів слідом за Тимановською відмовилися повертатися до Білорусі

Черговий скандал у білоруському спорті. Слідом за бігункою Христиною Тимановською, яку після конфлікту зі спортивним керівництвом країни намагалися депортувати з Олімпійських ігор до Мінська (опальна білоруска вже отримала польську візу і вилетіла в Європу), повертатися на батьківщину відмовилася семиборка Яна Максимова і її чоловік-десятиборець Андрій Кравченко.

Віце-чемпіонка Європи не відібралася на Олімпіаду і в даний момент разом з чоловіком (віце-чемпіоном Ігор-2008) і маленькою донькою перебувають в Німеччині. Максимова на своїй сторінці в Instagram пояснила своє рішення страхом втратити свободу і позбутися життя.

«Довго думаючи і розмірковуючи, ми прийняли рішення не повертатися в Білорусь, — написала 32-річна Яна Максимова. — На превеликий жаль, зараз там можна втратити не лише свободу, а й позбутися життя… Тут є можливість дихати на повні груди і бути одним з тих, хто бореться за свободу своїх людей, друзів, рідних і близьких. Ми обов'язково переможемо. Маю велику надію, що моя спортивна кар'єра продовжиться, і у мене буде можливість тренуватися і виступати, готуватися до наступних Олімпійських ігор».

«У Німеччині зараз можу дихати на повні груди, добре спати. Дуже хочу повернути ту енергію, якої мені не вистачило на змаганнях для гарного виступу і потрапляння в Токіо на Олімпійські ігри… А ще я дуже сподіваюся, що дочекаюся того часу, коли поїду виступати під біло-червоно-білим прапором», — наводить слова Яни Максимової Білоруський фонд спортивної солідарності.

Додамо, що на Олімпійських іграх у Токіо спортсмени з Білорусі поки здобули лише дві медалі: Іван Литвинович став чемпіоном Ігор у стрибках на батуті, а Максим Недосєков приніс «бронзу» в стрибках у висоту.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що київське «Динамо» підписало контракт з форвародом Іллею Шкуріним, який відмовився грати за Білорусь за Лукашенка.

Фото Instagram

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