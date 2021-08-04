Колишній суперник Усика Майкл Хантер вирубав опонента одним ударом: відео жорсткого нокауту

На знаменитій арені Madison Square Garden Theater в Нью-Йорку (США), де свого часу перемагав Василь Ломаченко, відбувся вечір боксу від компанії Triller Fight Club. У головному бою 32-річний американський суперважковаговик Майкл Хантер (20 перемог, 14 з них — нокаутом, 1 нічия, 1 поразка) достроково переміг свого 38-річного співвітчизника Майка Уїлсона (21 перемога, 10 з них — нокаутом, 2 поразки) і завоював вакантний титул чемпіона за версією WBA Continental Americas.

У четвертому раунді Хантер, який у своїй професіональній кар'єрі програв лише один поєдинок — українцю Олександру Усику (у квітні 2017-го за титул чемпіона світу WBO), потужним ударом з правої вклав Уїлсона на настил рингу. Той насилу зміг піднятися на ноги, але рефері прийняв рішення зупинити поєдинок.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боксер Карен Чухаджян вибив суперника за межі рингу.

Фото Twitter Triller Fight Club

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