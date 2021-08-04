Колишній суперник Усика Майкл Хантер вирубав опонента одним ударом: відео жорсткого нокауту
На знаменитій арені Madison Square Garden Theater в Нью-Йорку (США), де свого часу перемагав Василь Ломаченко, відбувся вечір боксу від компанії Triller Fight Club. У головному бою 32-річний американський суперважковаговик Майкл Хантер (20 перемог, 14 з них — нокаутом, 1 нічия, 1 поразка) достроково переміг свого 38-річного співвітчизника Майка Уїлсона (21 перемога, 10 з них — нокаутом, 2 поразки) і завоював вакантний титул чемпіона за версією WBA Continental Americas.
У четвертому раунді Хантер, який у своїй професіональній кар'єрі програв лише один поєдинок — українцю Олександру Усику (у квітні 2017-го за титул чемпіона світу WBO), потужним ударом з правої вклав Уїлсона на настил рингу. Той насилу зміг піднятися на ноги, але рефері прийняв рішення зупинити поєдинок.
#TrillerVerz https://t.co/3fia6Fid87 pic.twitter.com/Idutn1d24V- Triller Fight Club (@trillerfight) August 4, 2021
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український боксер Карен Чухаджян вибив суперника за межі рингу.
Фото Twitter Triller Fight Club218
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