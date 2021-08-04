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Український борець Парвіз Насібов став віце-чемпіоном Олімпійських ігор

14:06 4 серпня 2021
Парвіз Насібов

У середу, 4 серпня, скарбничка України поповнилася черговою медаллю Олімпіади в Токіо. Віце-чемпіоном Ігор у столиці Японії став 22-річний борець греко-римського стилю із Запоріжжя Парвіз Насібов.

Уродженець Азербайджану, який у шестирічному віці разом з батьками переїхав до Миколаєва, в 1/8 фіналу вагової категорії до 67 кг переміг данця Фредріка Бьєррехууса (5:1), а в чвертьфіналі — чемпіона світу та Європи Артема Суркова з Росії (1:1, остання активна дія).

У драматичному півфіналі, в якому Насибов поступався — 0:6, наш борець на останніх секундах сутички залишив без путівки до фіналу дворазового чемпіона світу U23 єгиптянина Мохамеда Ель-Сайєда (7:6), гарантувавши собі нагороду Ігор.

На жаль, у вирішальному поєдинку Парвіз поступився 24-річному чемпіонові Азії-2019 Мохаммадрезі Гераєї з Ірану (1:9), але все одно змусив Україну пишається своєю боротьбою на Олімпійських іграх і слідом за плавцем Михайлом Романчуком здобув «срібло» Токіо-2020 (крім того, у нашої збірної ще є шість «бронз»).

Парвіз Насібов

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що борчиня Алла Черкасова принесла Україні бронзову медаль Олімпійських ігор.

Фото НОК України

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