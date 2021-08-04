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Жан Беленюк приніс Україні першу золоту медаль Олімпійських ігор у Токіо

14:42 4 серпня 2021
Жан Беленюк

У середу, 4 серпня, дворазовий чемпіон світу і триразовий чемпіон Європи Жан Беленюк слідом за Парвізом Насібовим приніс нашій команді медаль у греко-римській боротьбі на літній Олімпіаді, ставши чемпіоном Олімпійських ігор. Перше українське «золото» Токіо-2020!

Виступаючи в категорії до 87 кг, 30-річний киянин в 1/8 фіналу поквитався зі своїм кривдником на чемпіонаті Європи — грузином Зурабом Датунашвілі, котрий виступає під прапором Сербії (3:1), у чвертьфіналі здолав алжирця Башира Сід Азару (1:1, остання результативна дія), а в півфіналі — хорвата Івана Хуклека (7:1).

У вирішальній сутичці Ігор Беленюк зустрівся зі своїм давнім суперником, першим номером «посіву», віце-чемпіоном світу і Європи угорцем Віктором Лорінцом, якого раніше українець незмінно перемагав. Не схибив Жан і цього разу (5:1), змінивши «срібло» Ріо п'ятирічної давності на «золото» Токіо.

Одразу після перемоги наш борець з українським прапором станцював гопака. Молодець!

До речі, Беленюк не дозволив Віктору Лорінцу повторити успіх свого старшого брата Тамаша, який напередодні здобув у греко-римській боротьбі «золото» у ваговій категорії до 77 кг. Втім, олімпійські медалі обох братів-угорців, в будь-якому випадку, заслуговують на повагу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українська борчиня Алла Черкасова здобула «бронзу» Олімпіади в Токіо.

Фото НОК України

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