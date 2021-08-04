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Спорт

Українські красуні Федина та Савчук здобули нагороду Олімпіади в артистичному плаванні

14:58 4 серпня 2021
Марта Федина та Анастасія Савчук

У середу, 4 серпня, Україна поповнила колекцію нагород 10-ю медаллю Олімпійських ігор в Токіо. Дует наших багаторазових чемпіонок Європи у складі Марти Федини та Анастасії Савчук здобув «бронзу» в артистичному плаванні (перший олімпійський п'єдестал України в цьому виді спорту!)

Набравши за підсумками виступів 189,4620 бала, українки поступилися лише переможцям — Світлані Колєсніченко і Світлані Волошиній з команди Олімпійського комітету Росії (195,9079) і власникам «срібла» — Хухен Хуаенг і Веньян Сун з Китаю (192,4499).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що борець Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном Токіо.

Фото НОК України

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