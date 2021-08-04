Українка Ірина Коляденко здобула для України 11-ту нагороду Олімпіади в Токіо

У середу, 4 серпня, 22-річна українка Ірина Коляденко слідом за подругою по команді Аллою Черкасовою здобула бронзову медаль літньої Олімпіади в Токіо в жіночій вільній боротьбі (вагова категорія до 62 кг).

Уродженка Житомирської області блискуче почала виступи в столиці Японії, в 1/8 фіналу здобувши чисту перемогу над Амінат Аден з Нігерії, а у чвертьфіналі — над третім номером світового рейтингу китаянкою Лун Цзя. На жаль, у півфіналі жереб звів українку з потужною чинною чемпіонкою світу з Киргизстану Айсулуу Тінібаєвою, проти якої Ірина не знайшла аргументів (0:10).

У «бронзовому» фіналі Коляденко зійшлася з 31-річною чотириразовою чемпіонкою Європи і переможницею Європейських ігор-2019 Анастасією Григор'євою з Латвії і перемогла титуловану суперницю (3:1), принісши Україні 11-у медаль Олімпійських ігор.

Зазначимо, що ще одна наша спортсменка-борчиня Тетяна Кіт у першому поєдинку Ігор перемогла Сівар Бусету з Тунісу (2:0), але у чвертьфіналі поступилася титулованій американці Хелен Маруліс (0:8), а оскільки її кривдниця програла в ½ фіналу, то українка припинила боротьбу за медалі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що український борець Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном, Парвіз Насібов здобув «срібло».

Фото НОК України

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