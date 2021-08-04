Жан Беленюк здобув «золото» Олімпіади з важкою травмою: скільки заробив депутат за тріумф у Токіо

Дворазовий чемпіон світу, а тепер і дворазовий олімпійський призер з греко-римської боротьби, депутат Верховної Ради Жан Беленюк, який приніс Україні першу золоту медаль Ігор у Токіо, зізнався, що міг взагалі не виступити в столиці Японії.

«Мені дуже приємно. Зараз я не усвідомлюю, що зробив, — заявив 30-річний Жан Беленюк в ефірі «UA:Перший». — Це був довгий і важкий шлях. Я почав займатися боротьбою в 9 років, зараз мені 30. Нарешті це сталося.

Хочу сказати спасибі всім українцям, усім, хто підтримував і вірив в мене. Було дійсно дуже складно. Вибачте, це сльози, але це дуже приємні відчуття. Кінцівка цього шляху була дуже складною.

За три тижні до Олімпіади я важко травмувався. Толком не знав, чи буду брати участь в Іграх. Лише віра мого тренера в мене дала мені можливість реалізувати свою мрію. Спасибі йому за це.

Спасибі моїй мамі і всім, хто підтримував і чекав. Мені дуже приємно, вітаю всю Україну з цим «золотом».

Що далі? Я зараз на емоціях і не хочу робити якихось гучних заяв. Мені треба все зрозуміти. Треба відпочити, буду займатися політичною діяльністю. Зараз я зможу присвятити цьому свій час.

Спасибі всім, хто підтримував в такі важкі часи, коли доводилося поєднувати свою політичну кар'єру і тренування. Вони вірили в мене і знали, що мій потенціал може здійснити мою мрію стати олімпійським чемпіоном".

До речі, в середу, 4 серпня, Україна завоювала на Олімпійських іграх чотири медалі. Крім «золота» Беленюка, наша команда може похвалитися «сріблом» борця Парвіза Насібова, а також «бронзою» борчині Ірини Коляденко і дуету в артистичному плаванні Марти Федини та Анастасії Савчук. Усього в скарбничці України вже 11 нагород, що дозволило «жовто-синім» піднятися з 61-го місця в медальному заліку на 37-е (за кількістю нагород Україна — на 18-й позиції).

Нагадаємо, що за «золото» Олімпійських ігор українським спортсменам обіцяно 125 тисяч доларів, за «срібло» — 80 тисяч і за «бронзу» — 55 тисяч.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Алла Черкасова принесла Україні бронзову медаль у боротьбі.

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