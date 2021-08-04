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Спорт

Ривок України на 24 позиції: медальний залік Олімпійських ігор за підсумками 4 серпня

17:52 4 серпня 2021
Олімпійський чемпіон Жан Беленюк

Середа, 4 серпня, виявилася для українських спортсменів поки найбільш урожайним днем на літніх Олімпійських іграх у Токіо. Наші спортсмени вибороли чотири медалі (всього розігрувалося 17 комплектів нагород): борець Жан Беленюк приніс нашій команді перше «золото», його партнер по команді Парвіз Насібов — «срібло», а борчиня Ірина Коляденко та дует в артистичному плаванні Марта Федина та Анастасія Савчук — «бронзу» .

Звичайно ж, варто відзначити четверте місце в метанні молота 20-річного Михайла Кохана, а також п'яту і шосту позиції Анни Рижикової та Вікторії Ткачук у фінальному забігу на 400 метрів з бар'єрами.

За 12 днів змагань у столиці Японії медалі Олімпіади вже завоювали представники 85 країн. Збірна України завдяки врожайному дню зробила ривок відразу на 24 позиції — з 61-ї на 37-у, а за загальною кількістю медалей наша команда і взагалі на 18-му місці.

Більш того, українські спортсмени вже повторили за кількістю нагород показник Олімпійських ігор-2016 в Ріо (тоді було 2 золоті нагороди, 5 срібних і 4 бронзових). Для порівняння: в Атланті-1996 Україна здобула 23 медалі, в Сіднеї-2000 — 23, в Афінах-2004 — 22, в Пекіні-2008 — 27 і в Лондоні-2012 — 19.

Трійку лідерів (за кількістю «золота») в медальному заліку Токіо-2020, як і раніше, формують Китай — 70 нагород (32 золоті, 22 срібні та 16 бронзових), США — 79 (25+31+23) і Японія — 40 (21+7+12).

Олімпійські ігри. Медальний залік

Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 Китай 32 22 16 70
2 США 25 31 23 79
3 Японія 21 7 12 40
4 Великобританія 15 18 15 48
5 Австралія 15 4 17 36
6 Олімпійський комітет Росії 14 21 18 53
7 Німеччина 8 8 16 32
8 Франція 6 10 9 25
9 Італія 6 9 15 30
10 Нідерланди 6 8 9 23
11 Південна Корея 6 4 9 19
12 Нова Зеландія 6 4 5 15
13 Куба 5 3 4 12
14 Угорщина 4 5 3 12
15 Канада 4 4 7 15
16 Бразилія 4 3 8 15
17 Чехія 4 3 1 8
18 Швейцарія 3 4 5 12
19 Польща 3 3 4 10
20 Хорватія 3 3 2 8
21 Швеція 2 5 0 7
22 Китайський Тайбей 2 4 5 11
23 Грузія 2 4 1 7
24 Данія 2 2 3 7
25 Норвегія 2 2 1 5
26 Ямайка 2 1 2 5
27 Іран 2 1 1 4
Словенія 2 1 1 4
29 Еквадор 2 1 0 3
30 Греція 2 0 1 3
Узбекистан 2 0 1 3
32 Косово 2 0 0 2
Катар 2 0 0 2
34 Іспанія 1 4 5 10
35 Румунія 1 3 0 4
Венесуела 1 3 0 4
37 Україна 1 2 8 11
38 Кенія 1 2 2 5
39 Гонконг 1 2 0 3
ПАР 1 2 0 3
Словаччина 1 2 0 3
42 Сербія 1 1 4 6
43 Австрія 1 1 3 5
Індонезія 1 1 3 5
45 Бельгія 1 1 1 3
Ефіопія 1 1 1 3
Уганда 1 1 1 3
48 Філіппіни 1 1 0 2
Туніс 1 1 0 2
50 Туреччина 1 0 5 6
51 Ірландія 1 0 2 3
Ізраїль 1 0 2 3
53 Білорусь 1 0 1 2
Естонія 1 0 1 2
Фіджі 1 0 1 2
Латвія 1 0 1 2
57 Бермудські острови 1 0 0 1
Марокко 1 0 0 1
Пуерто-Ріко 1 0 0 1
Таїланд 1 0 0 1
61 Вірменія 0 2 1 3
Колумбія 0 2 1 3
Домініканська Республіка 0 2 1 3
Киргизстан 0 2 1 3
65 Монголія 0 1 2 3
Індія 0 1 2 3
Португалія 0 1 2 3
68 Сан-Марино 0 1 1 2
Нігерія 0 1 1 2
Болгарія 0 1 1 2
71 Йорданія 0 1 0 1
Північна Македонія 0 1 0 1
Намібія 0 1 0 1
Туркменістан 0 1 0 1
75 Казахстан 0 0 4 4
76 Азербайджан 0 0 3 3
Єгипет 0 0 3 3
Мексика 0 0 3 3
79 Аргентина 0 0 1 1
Гана 0 0 1 1
Кот-д'Івуар 0 0 1 1
Фінляндія 0 0 1 1
Кувейт 0 0 1 1
Малайзія 0 0 1 1
Сирія 0 0 1 1

Нагадаємо, що в четвер, 5 серпня, своїх володарів знайдуть 25 комплектів нагород Олімпійських ігор.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, скільки Жан Беленюк заробив за олімпійське «золото».

Фото НОК України

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