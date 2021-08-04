Ривок України на 24 позиції: медальний залік Олімпійських ігор за підсумками 4 серпня

Середа, 4 серпня, виявилася для українських спортсменів поки найбільш урожайним днем на літніх Олімпійських іграх у Токіо. Наші спортсмени вибороли чотири медалі (всього розігрувалося 17 комплектів нагород): борець Жан Беленюк приніс нашій команді перше «золото», його партнер по команді Парвіз Насібов — «срібло», а борчиня Ірина Коляденко та дует в артистичному плаванні Марта Федина та Анастасія Савчук — «бронзу» .

Звичайно ж, варто відзначити четверте місце в метанні молота 20-річного Михайла Кохана, а також п'яту і шосту позиції Анни Рижикової та Вікторії Ткачук у фінальному забігу на 400 метрів з бар'єрами.

За 12 днів змагань у столиці Японії медалі Олімпіади вже завоювали представники 85 країн. Збірна України завдяки врожайному дню зробила ривок відразу на 24 позиції — з 61-ї на 37-у, а за загальною кількістю медалей наша команда і взагалі на 18-му місці.

Більш того, українські спортсмени вже повторили за кількістю нагород показник Олімпійських ігор-2016 в Ріо (тоді було 2 золоті нагороди, 5 срібних і 4 бронзових). Для порівняння: в Атланті-1996 Україна здобула 23 медалі, в Сіднеї-2000 — 23, в Афінах-2004 — 22, в Пекіні-2008 — 27 і в Лондоні-2012 — 19.

Трійку лідерів (за кількістю «золота») в медальному заліку Токіо-2020, як і раніше, формують Китай — 70 нагород (32 золоті, 22 срібні та 16 бронзових), США — 79 (25+31+23) і Японія — 40 (21+7+12).

Олімпійські ігри. Медальний залік

№ Країна Золото Срібло Бронза Загалом 1 Китай 32 22 16 70 2 США 25 31 23 79 3 Японія 21 7 12 40 4 Великобританія 15 18 15 48 5 Австралія 15 4 17 36 6 Олімпійський комітет Росії 14 21 18 53 7 Німеччина 8 8 16 32 8 Франція 6 10 9 25 9 Італія 6 9 15 30 10 Нідерланди 6 8 9 23 11 Південна Корея 6 4 9 19 12 Нова Зеландія 6 4 5 15 13 Куба 5 3 4 12 14 Угорщина 4 5 3 12 15 Канада 4 4 7 15 16 Бразилія 4 3 8 15 17 Чехія 4 3 1 8 18 Швейцарія 3 4 5 12 19 Польща 3 3 4 10 20 Хорватія 3 3 2 8 21 Швеція 2 5 0 7 22 Китайський Тайбей 2 4 5 11 23 Грузія 2 4 1 7 24 Данія 2 2 3 7 25 Норвегія 2 2 1 5 26 Ямайка 2 1 2 5 27 Іран 2 1 1 4 Словенія 2 1 1 4 29 Еквадор 2 1 0 3 30 Греція 2 0 1 3 Узбекистан 2 0 1 3 32 Косово 2 0 0 2 Катар 2 0 0 2 34 Іспанія 1 4 5 10 35 Румунія 1 3 0 4 Венесуела 1 3 0 4 37 Україна 1 2 8 11 38 Кенія 1 2 2 5 39 Гонконг 1 2 0 3 ПАР 1 2 0 3 Словаччина 1 2 0 3 42 Сербія 1 1 4 6 43 Австрія 1 1 3 5 Індонезія 1 1 3 5 45 Бельгія 1 1 1 3 Ефіопія 1 1 1 3 Уганда 1 1 1 3 48 Філіппіни 1 1 0 2 Туніс 1 1 0 2 50 Туреччина 1 0 5 6 51 Ірландія 1 0 2 3 Ізраїль 1 0 2 3 53 Білорусь 1 0 1 2 Естонія 1 0 1 2 Фіджі 1 0 1 2 Латвія 1 0 1 2 57 Бермудські острови 1 0 0 1 Марокко 1 0 0 1 Пуерто-Ріко 1 0 0 1 Таїланд 1 0 0 1 61 Вірменія 0 2 1 3 Колумбія 0 2 1 3 Домініканська Республіка 0 2 1 3 Киргизстан 0 2 1 3 65 Монголія 0 1 2 3 Індія 0 1 2 3 Португалія 0 1 2 3 68 Сан-Марино 0 1 1 2 Нігерія 0 1 1 2 Болгарія 0 1 1 2 71 Йорданія 0 1 0 1 Північна Македонія 0 1 0 1 Намібія 0 1 0 1 Туркменістан 0 1 0 1 75 Казахстан 0 0 4 4 76 Азербайджан 0 0 3 3 Єгипет 0 0 3 3 Мексика 0 0 3 3 79 Аргентина 0 0 1 1 Гана 0 0 1 1 Кот-д'Івуар 0 0 1 1 Фінляндія 0 0 1 1 Кувейт 0 0 1 1 Малайзія 0 0 1 1 Сирія 0 0 1 1

Нагадаємо, що в четвер, 5 серпня, своїх володарів знайдуть 25 комплектів нагород Олімпійських ігор.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, скільки Жан Беленюк заробив за олімпійське «золото».

Фото НОК України

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