Ривок України на 24 позиції: медальний залік Олімпійських ігор за підсумками 4 серпня
Середа, 4 серпня, виявилася для українських спортсменів поки найбільш урожайним днем на літніх Олімпійських іграх у Токіо. Наші спортсмени вибороли чотири медалі (всього розігрувалося 17 комплектів нагород): борець Жан Беленюк приніс нашій команді перше «золото», його партнер по команді Парвіз Насібов — «срібло», а борчиня Ірина Коляденко та дует в артистичному плаванні Марта Федина та Анастасія Савчук — «бронзу» .
Звичайно ж, варто відзначити четверте місце в метанні молота 20-річного Михайла Кохана, а також п'яту і шосту позиції Анни Рижикової та Вікторії Ткачук у фінальному забігу на 400 метрів з бар'єрами.
За 12 днів змагань у столиці Японії медалі Олімпіади вже завоювали представники 85 країн. Збірна України завдяки врожайному дню зробила ривок відразу на 24 позиції — з 61-ї на 37-у, а за загальною кількістю медалей наша команда і взагалі на 18-му місці.
Більш того, українські спортсмени вже повторили за кількістю нагород показник Олімпійських ігор-2016 в Ріо (тоді було 2 золоті нагороди, 5 срібних і 4 бронзових). Для порівняння: в Атланті-1996 Україна здобула 23 медалі, в Сіднеї-2000 — 23, в Афінах-2004 — 22, в Пекіні-2008 — 27 і в Лондоні-2012 — 19.
Трійку лідерів (за кількістю «золота») в медальному заліку Токіо-2020, як і раніше, формують Китай — 70 нагород (32 золоті, 22 срібні та 16 бронзових), США — 79 (25+31+23) і Японія — 40 (21+7+12).
Олімпійські ігри. Медальний залік
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Китай
|32
|22
|16
|70
|2
|США
|25
|31
|23
|79
|3
|Японія
|21
|7
|12
|40
|4
|Великобританія
|15
|18
|15
|48
|5
|Австралія
|15
|4
|17
|36
|6
|Олімпійський комітет Росії
|14
|21
|18
|53
|7
|Німеччина
|8
|8
|16
|32
|8
|Франція
|6
|10
|9
|25
|9
|Італія
|6
|9
|15
|30
|10
|Нідерланди
|6
|8
|9
|23
|11
|Південна Корея
|6
|4
|9
|19
|12
|Нова Зеландія
|6
|4
|5
|15
|13
|Куба
|5
|3
|4
|12
|14
|Угорщина
|4
|5
|3
|12
|15
|Канада
|4
|4
|7
|15
|16
|Бразилія
|4
|3
|8
|15
|17
|Чехія
|4
|3
|1
|8
|18
|Швейцарія
|3
|4
|5
|12
|19
|Польща
|3
|3
|4
|10
|20
|Хорватія
|3
|3
|2
|8
|21
|Швеція
|2
|5
|0
|7
|22
|Китайський Тайбей
|2
|4
|5
|11
|23
|Грузія
|2
|4
|1
|7
|24
|Данія
|2
|2
|3
|7
|25
|Норвегія
|2
|2
|1
|5
|26
|Ямайка
|2
|1
|2
|5
|27
|Іран
|2
|1
|1
|4
|Словенія
|2
|1
|1
|4
|29
|Еквадор
|2
|1
|0
|3
|30
|Греція
|2
|0
|1
|3
|Узбекистан
|2
|0
|1
|3
|32
|Косово
|2
|0
|0
|2
|Катар
|2
|0
|0
|2
|34
|Іспанія
|1
|4
|5
|10
|35
|Румунія
|1
|3
|0
|4
|Венесуела
|1
|3
|0
|4
|37
|Україна
|1
|2
|8
|11
|38
|Кенія
|1
|2
|2
|5
|39
|Гонконг
|1
|2
|0
|3
|ПАР
|1
|2
|0
|3
|Словаччина
|1
|2
|0
|3
|42
|Сербія
|1
|1
|4
|6
|43
|Австрія
|1
|1
|3
|5
|Індонезія
|1
|1
|3
|5
|45
|Бельгія
|1
|1
|1
|3
|Ефіопія
|1
|1
|1
|3
|Уганда
|1
|1
|1
|3
|48
|Філіппіни
|1
|1
|0
|2
|Туніс
|1
|1
|0
|2
|50
|Туреччина
|1
|0
|5
|6
|51
|Ірландія
|1
|0
|2
|3
|Ізраїль
|1
|0
|2
|3
|53
|Білорусь
|1
|0
|1
|2
|Естонія
|1
|0
|1
|2
|Фіджі
|1
|0
|1
|2
|Латвія
|1
|0
|1
|2
|57
|Бермудські острови
|1
|0
|0
|1
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|Пуерто-Ріко
|1
|0
|0
|1
|Таїланд
|1
|0
|0
|1
|61
|Вірменія
|0
|2
|1
|3
|Колумбія
|0
|2
|1
|3
|Домініканська Республіка
|0
|2
|1
|3
|Киргизстан
|0
|2
|1
|3
|65
|Монголія
|0
|1
|2
|3
|Індія
|0
|1
|2
|3
|Португалія
|0
|1
|2
|3
|68
|Сан-Марино
|0
|1
|1
|2
|Нігерія
|0
|1
|1
|2
|Болгарія
|0
|1
|1
|2
|71
|Йорданія
|0
|1
|0
|1
|Північна Македонія
|0
|1
|0
|1
|Намібія
|0
|1
|0
|1
|Туркменістан
|0
|1
|0
|1
|75
|Казахстан
|0
|0
|4
|4
|76
|Азербайджан
|0
|0
|3
|3
|Єгипет
|0
|0
|3
|3
|Мексика
|0
|0
|3
|3
|79
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|Гана
|0
|0
|1
|1
|Кот-д'Івуар
|0
|0
|1
|1
|Фінляндія
|0
|0
|1
|1
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|Малайзія
|0
|0
|1
|1
|Сирія
|0
|0
|1
|1
Нагадаємо, що в четвер, 5 серпня, своїх володарів знайдуть 25 комплектів нагород Олімпійських ігор.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, скільки Жан Беленюк заробив за олімпійське «золото».
Фото НОК України696
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