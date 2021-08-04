Хижняк, Магучіх і Терлюга: коли дивитися онлайн старти українців на Олімпійських іграх 5 серпня

У четвер, 5 серпня, на літній Олімпіаді в столиці Японії розіграють 27 комплектів медалей, де наша збірна вже здобула 11 нагород. Напередодні повний комплект «трофеїв» Україні принесли борці: «золото» — Жан Беленюк, «срібло» — Парвіз Насібов, «бронзу» — Ірина Коляденко. Ще одна бронзова нагорода в активі нашого дуету в артистичному плаванні — Марта Федина та Анастасія Савчук.

У 13-й день змагань Україну представлять:

стрибки в висоту — Ярослава Магучіх, Юлія Левченко та Ірина Геращенко, котрі на фото (початок кваліфікації — о 3:10);

веслування на байдарках і каное — Людмила Лузан (півфінал — о 3:44, фінал — о 5:57), Марія Повх і Юлія Юрійчук (півфінал — о 4:05, фінал о 6:29);

вільна боротьба — Олександр Хоцяновський і Василь Михайлов (не раніше 5:35);

бокс — Олександр Хижняк (півфінал проти філіппінця Еміра Марсьяля — о 9:03);

велотрек — Олена Старикова і Любов Басова (чвертьфінал — о 10:06, фінал — об 11:45);

сучасне п'ятиборство — Павло Тимощенко (10:30);

карате — Анжеліка Терлюга (11:30);

стрибки з жердиною — Марина Кіліпко (фінал о 13:00);

спортивна ходьба — Іван Лосєв і Едуард Забуженко (старт на 20 км о 13:30);

бігова естафета 4×400 — Аліна Логвиненко, Катерина Климюк, Вікторія Ткачук, Анна Рижикова (півфінал о 13:37).

Зазначимо, що трансляції з Токіо з 23 липня по 8 серпня в Україні можна дивитися на телеканалі «UA:Перший» і діджитал-платформі «Суспільне Спорт» .

Олімпіада-2020. Токіо

5 серпня (четвер)

Змагання Олімпійських ігор 0:30 «UA:Перший»

Змагання Олімпійських ігор 6:00 «UA:Перший»

«Студія Олімпійські ігри» з ведучими Денисом Зерченком та Яною Павловою 10:30 «UA:Перший»

Змагання Олімпійських ігор 11:00 «UA:Перший»

«Студія Олімпійські ігри» з ведучим Дмитром Лазуткіним і олімпійської експерткою Анною Різатдіновою 16:30 «UA: Перший»

Змагання за участю українських спортсменів та лідерів світових рейтингів 18:20 (в запису) «UA:Перший»

Щоденний дайджест «Доба Олімпійських ігор» 21:40 «UA:Перший»

Змагання за участю українських спортсменів та лідерів світових рейтингів 22:00 (в запису) «UA:Перший»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна піднялася в медальному заліку Олімпіади на 24 позиції.

Фото НОК України

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