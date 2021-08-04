«Бенфіка» без Яремчука перемогла в Москві «Спартак»: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У середу, 4 серпня, поєдинками в Москві, Загребі та Будапешті фінішувала програма перших матчів третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, в якому виступає «Шахтар» (ще сім поєдинків відбулися напередодні).

Ліга чемпіонів. Третій відбірний раунд. Перші матчі

4 серпня (середа)

«Спартак» (Росія) — «Бенфіка» (Португалія) — 0:2 (Рафа Сілва, 56, Жілберто, 74).

Віце-чемпіон Португалії без свого новачка — форварда збірної України Романа Яремчука (футболіст поки не заявлений за «орлів» у єврокубках) — зробив в Москві хороший заділ перед матчем-відповіддю, двічі вразивши ворота «Спартака» після перерви.

«Динамо» (Хорватія) — «Легія» (Польща) — 1:1 (Петкович, 60 — Мучі, 82). На 77-й хвилині вилучений Петернац («Динамо»).

«Ференцварош» (Угорщина) — «Славія» (Чехія) — 2:0 (Качараба, 44, в свої ворота, Харатін, 50, з пенальті).

За іронією долі, обидва м'ячі в поєдинку в Будапешті записали до свого активу… українські футболісти. І якщо захисник гостей Тарас Качараба зрізав м'яч у власні ворота, то гравець середньої лінії «Ференцвароша» та збірної України Ігор Харатін забив з пенальті в чужі (Олександр Зубков вийшов на заміну на 85-й хвилині).

2:0 Харатін (50-а хв., з пенальті)

Нагадаємо, що матчі у відповідь третього відбірного етапу ЛЧ відбудуться 10 серпня. Як відомо, переможці двоматчових дуелей вийдуть до раунду плей-оф Ліги чемпіонів. А ось долі невдах складуться по-різному: ті, хто програв на «Шляху представників ліг», автоматично потраплять до групового турніру Ліги Європи, а невдахи «Шляху чемпіонів» — до раунду плей-оф Ліги Європи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямому ефірі матч Ліги конференцій «Колос» (Україна) — «Шахтар» (Казахстан).

Фото abola. pt

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