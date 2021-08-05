«Мама, я це зробила!»: українка Людмила Лузан вирвала «бронзу» Олімпіади у спринті на каное

Рано-вранці в четвер, 5 серпня, Україна поповнила свій медальний залік 12-ю нагородою Олімпійських ігор у Токіо (в Ріо 2016 у нас було 11 нагород). Третьою в фіналі у веслуванні на байдарках і каное серед жінок (каное-одиночка, 200 метрів) стала дворазова чемпіонка Європи з Івано-Франківська Людмила Лузан (до речі, майстер спорту зі спортивної гімнастики).

У важкому заїзді 24-річна українка показала результат 47,034 сек. і поступилася лише американці Невін Харрісон (45,392 сек.) і Лоренс Вінсент-Лапойнт з Канади, котра стала другою (46,786 сек.).

Більш того, долю «бронзи» визначив лише фотофініш, який показав, що українка в боротьбі за п'єдестал випередила Дороту Боровску з Польщі лише на 0,082 секунди.

«Мені здається, що я сплю, і все це мені сниться. Адже я стільки років йшла до цієї медалі. Я впевнена, що на наступних Іграх я поборюся і за „золото“. Втім, ще на цій Олімпіаді у мене ще буде коронна дистанція — 500 метрів у двійці, і я не збираюся здаватися. Моя мама мріяла, що я буду на Олімпіаді і здобуду медаль. Мама, я це зробила!» — сказала Людмила Лузан, котра розплакалась від щастя, в ефірі «UA:Перший».

Нагадаємо, що саме в цій дисципліні золоту медаль на Іграх в Ріо-2016 завоював нинішній головний тренер збірної України, дворазовий олімпійський чемпіон Юрій Чебан. На Олімпіаді в Токіо нагорода Лузан перша для України в Токіо у веслуванні.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що борець Жан Беленюк приніс Україні перше «золото» Олімпіади в Токіо.

Фото НОК України

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