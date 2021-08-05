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Боксер Олександр Хижняк після дня народження пробився до «золотого» фіналу Олімпіади в Токіо

9:26 5 серпня 2021
Олександр Хижняк

У четвер, 5 серпня, коли «бронзу» України у веслуванні на байдарках і каное принесла Людмила Лузан, свій черговий успішний поєдинок у ваговій категорії до 75 кг на боксерському турнірі Олімпійських ігор провів наш чемпіон світу і Європи Олександр Хижняк.

У супервидовищному півфінальному бою українець на прізвисько Полтавський Танк роздільним рішенням суддів переміг 25-річного віце-чемпіона світу-2019 філіппінця Еуміра Марсьяля (3:2).

Тепер 7 серпня Хижняк буде боксувати в поєдинку за золоту медаль проти бразильця Хеберта Соузи, котрий з рахунком 4:1 переміг… колишнього українця, 25-річного чемпіона світу-2019 Гліба Бакши з команди Олімпійського комітету Росії, який народився і виріс у Сімферополі.

Нагадаємо, що на стадії 1/8 фіналу Олександр Хижняк, якому 3 серпня виповнилося 26 років, переміг одноголосним рішенням суддів 24-річного японця Юіто Морівакі (5:0), а в тяжкому чвертьфінальному бою роздільним рішенням рефері (4:1) зломив опір 21-річного Еурі Седено Мартінеса з Домініканської Республіки, гарантувавши собі медаль Ігор.

На жаль, Хижняк — єдиний представник України, який продовжує виступ на Олімпіаді в Токіо. Микола Буценко, Ярослав Харциз і Цотне Рогава припинили боротьбу за медалі після перших же своїх боїв. У жіночому боксі Анна Лисенко перемогла в 1/8 фіналу Умаіму Белахбіб з Марокко, але в чвертьфіналі програла представниці Туреччини Бусеназ Сурменелі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жан Беленюк завоював для України першу золоту медаль Олімпійських ігор в столиці Японії .

Фото НОК України

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