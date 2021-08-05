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Спорт

Українці Стариковій не вистачило лише 25 сотих секунди до медалі Олімпійських ігор у велотреку

12:34 5 серпня 2021
Любов Басова та Олена Старикова

У четвер, 5 серпня, на Олімпійських іграх в Токіо, де в цей день вже здобула «бронзу» українська каноїстка Людмила Лузан, відбулися змагання з велотреку в дисципліні кейрін.

За підсумками попередніх заїздів до фінальної шістки потрапили відразу дві українки — 33-річна киянка Любов Басова (на фото — ліворуч) і 25-річна чемпіонка Європи-2020 у цій дисципліні львів'янка Олена Старикова (на фото — прворуч).

На жаль, у вирішальному заїзді наші велосипедистки не змогли зачепитися за медаль, пропустивши на п'єдестал пошани суперниць з Нідерландів, Нової Зеландії та Канади. Старикова у підсумку стала четвертою, а Басова — шостою. Найприкріше, що до медалі Олімпійських ігор найкращій спортсменці Львівщини минулого року Олені Стариковій не вистачило лише 25 сотих секунди.

Втім, наші дівчата ще не закінчили свої виступи на токійському велотреку. У п'ятницю, 6 серпня, Басова і Старикова виступлять в індивідуальному спринті.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що борець Жан Беленюк завоював золоту медаль Олімпійських ігор.

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