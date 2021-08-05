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Українська красуня-каратистка Анжеліка Терлюга стала віце-чемпіонкою Олімпійських ігор

15:19 5 серпня 2021
Анжеліка Терлюга

У четвер, 5 серпня, українська каратистка Анжеліка Терлюга слідом за каноїсткою Людмилою Лузан принесла нашій команді медаль Олімпіади, ставши віце-чемпіонкою Токіо-2020.

На першому етапі змагань з карате у ваговій категорії до 55 кг 10 учасниць були розбиті на дві п'ятірки і за підсумками кругового турніру визначили півфіналісток. Наша триразова чемпіонка Європи Терлюга, яка оголосила в квітні про заручини, на груповій стадії перемогла єгиптянку Радвіл Сайєд (1:0), завершила внічию поєдинки проти Молдір Жангбірбай з Казахстану (4:4) і Беттіни Планк з Австрії (0:0) і у вирішальній зустрічі взяла верх над японкою Міхо Міяхарою (4:0).

Набравши 6 очок, одеситка виграла групу і пробилася (разом з чемпіонкою Європейських ігор-2019 австрійкою Планк) до півфіналу, а заодно гарантувала собі медаль Олімпіади в Токіо, оскільки в карате, як і в боксі, дуелі за третє місце не передбачені.

У боротьбі за путівку до фіналу 29-річна українка зійшлася з дворазовою бронзовою призеркою чемпіонатів світу 27-річної суперницею з Китайського Тайбею Цзюн Вен. Анжеліка впевнено вела — 4:1, але за за секунду до кінця сутички дозволила суперниці нанести удар і зрівняти рахунок — 4:4. Однак судді все ж вирішили, що путівку до фіналу заслужила Терлюга.

У вирішальному поєдинку Олімпіади одеситці протистояла 21-річна болгарка Івет Горанова, і наша спорсменка, на жаль, поступилася (1:5), здобувши олімпійське «срібло».

До речі, ввечері напередодні змагань (нагадаємо, що карате дебютувало на Олімпійських іграх) наша призерка ігор написала пост-надію в Instagram.

Додамо, що в четвер, 6 серпня, Україна в олімпійському турнірі з карате представлять Аніта Серьогіна та Станіслав Горуна.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна після 12 днів змагань піднялася в медальному заліку з 61-го на 37-е місце.

Фото Instagram

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