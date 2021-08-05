У п'ятницю, 6 серпня, поєдинком у Харкові між новачками прем'єр-ліги «Металістом-1925» і «Чорноморцем», який провалив старт сезону, стартує 3-й тур чемпіонату України з футболу.

У суботу, 7 серпня, «Шахтар», який переміг у відборі Ліги чемпіонів на виїзді бельгійський «Генк» (2:1), прийме на столичному «Олімпійському» «Олександрію», яка значно оновила склад. З новим головним тренером — білорусом Леонідом Кучуком (колишнього «керманича» команди Івана Федика відправили у відставку) вийде на домашній поєдинок проти «Вереса» львівський «Рух», який поки не набрав жодного очка. «Дніпро-1», що посідає в УПЛ третю позицію, прийме у рідних стінах «Маріуполь», у якого не може виграти вже три матчі поспіль (1:2, 1:2 і 2:2).

У суботу, 8 серпня, на «Славутич-Арені» в Запоріжжі відбудеться, мабуть, центральний матч туру, в якому зійдуться «Зоря», яка дізналася суперника в раунді плей-оф Ліги Європи, та чемпіон країни «Динамо», яке зіграло внічию у гостьовому спарингу з турецьким «Фенербахче» (1:1). Букмекери у протистоянні команд Віктора Скрипника та Мірчі Луческу віддають перевагу гостям. Наприклад, контора Favbet ставки на перемогу «Зорі» приймає з коефіцієнтом 5,40, на нічию — 3,55, на виграш динамівців 1,71.

Ще в одній зустрічі ігрового дня «Ворскла», яка після вильоту з єврокубків зуміла здолати в УПЛ «Рух», знову прийме на рідному стадіоні львівську команду — «Львів».

У понеділок, 9 серпня, в гості до лідера УПЛ після двох турів «Десни» навідається «Інгулець», який програв на старті обидва поєдинки із загальним рахунком 2:7.

А ось дата поєдинку між «Минаєм» та «Колосом», на який 12 серпня очікує в далекому Казахстані гостьовий матч Ліги конференцій проти «Шахтаря» з Караганди, буде названа пізніше.

Чемпіонат України. 3-й тур

6 серпня (за п'ятниця)

«Металліст-1925» — «Чорноморець» «Футбол 1»

7 серпня (субота)

«Рух» — «Верес» 17:00 «Футбол 2»

«Шахтар» — «Олександрія» 19:30 «Футбол 2»

«Дніпро-1» — «Маріуполь» 19:30 УНІАН

8 серпня (неділя)

«Зоря» — «Динамо» 19:30 «2+2»

«Ворскла» — «Львів» 19:30 «Футбол 1»

9 серпня (четвер)

«Десна» — «Інгулець» 19:30 «Футбол 1»

Турнірне становище:

1. «Десна» — 6 очок (2 матчі);

2. «Шахтар» — 6 (2);

3. «Дніпро-1» — 4 (2);

4. «Ворскла» — 4 (2);

5. «Колос» — 4 (2);

6. «Динамо» — 3 (1);

7. «Зоря» — 3 (2);

8. «Минай» — 3 (1);

9. «Металіст-1925» — 3 (2);

10. «Олександрія» — 3 (2);

11. «Маріуполь» — 1 (2);

12. «Львів» — 1 (2);

13. «Верес» — 1 (2);

14. «Рух» — 0 (2);

15. «Інгулець» — 0 (2);

16. «Чорноморець» — 0 (2).

Бомбардири: 3 м'ячі — Владислав Кочергін («Зоря»); 2 — Владислав Калитвинцев («Десна»), Артем Довбик («Дніпро-1»), Лассіна Траоре («Шахтар»).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболіст «Динамо» Денис Попов зробив пропозицію своїй дівчині.

Фото ФК «Динамо»

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