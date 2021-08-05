Ще дві нагороди України: медальний залік Олімпійських ігор за підсумками 5 серпня

За підсумками четверга, 5 серпня, коли на Олімпійських іграх у Токіо були розіграні 27 комплектів нагород, Україна здобула ще дві медалі — «срібло» каратистки Анжеліки Терлюги і «бронзу» каноїсткі Людмили Лузан.

Звичайно ж, варто відзначити також вихід до фіналу боксерського турніру Олександра Хижняка (мімнімум «срібло» вже є), четверте місце у велотреку Олени Старикової і шосту позицію ще однієї велогонщиці Любові Басової, а також п'ятий підсумковий рядок в жіночих стрибках з жердиною Марини Кіліпко, яка після змагань в телеефірі вся в сльозах розповіла, як, незважаючи на всі прохання, до Токіо не взяли її тренера.

За 13 днів змагань в столиці Японії медалі Олімпіади вже завоювали представники 88 країн. Збірна України, у якої поки лише одне «золото», змогла піднятися з 37-го місця на 36-е (ще за підсумками 3 серпня «жовто-сині» були на 61-й позиції). До речі, за загальною кількістю медалей Україна вже на 16-му місці.

Більш того, українські спортсмени з 13 призовими місцями вже перевершили за кількістю нагород свій показник Олімпійських ігор-2016 у Ріо (тоді було 11 медалей — 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзових). Для порівняння: в Атланті-1996 Україна здобула 23 нагороди, в Сіднеї-2000 — 23, в Афінах-2004 — 22, в Пекіні-2008 — 27 і в Лондоні-2012 — 19.

Трійку лідерів (за кількістю «золота») в медальному заліку Токіо-2020, як і раніше, фориують Китай — 74 нагороди (34 золоті, 24 срібні та 16 бронзових), США — 91 (29+35+27) і Японія — 46 (22+10+14).

Олімпійські ігри. Медальний залік

№ Країна Золото Срібло Бронза Загалом 1 Китай 34 24 16 74 2 США 29 35 27 91 3 Японія 22 10 14 46 4 Австралія 17 5 19 41 5 Олімпійський комітет Росії 16 22 20 58 6 Великобританія 16 18 17 51 7 Німеччина 9 9 16 34 8 Франція 7 11 9 27 9 Італія 7 10 18 35 10 Нідерланди 7 9 10 26 11 Нова Зеландія 7 6 6 19 12 Південна Корея 6 4 9 19 13 Угорщина 5 7 3 15 14 Канада 5 5 8 18 15 Куба 5 3 4 12 16 Бразилія 4 4 8 16 17 Чехія 4 3 2 9 18 Іспанія 3 4 5 12 Швейцарія 3 4 5 12 20 Польща 3 3 4 10 21 Хорватія 3 3 2 8 22 Ямайка 3 1 3 7 23 Бельгія 3 1 1 5 24 Швеція 2 5 0 7 25 Китайський Тайбей 2 4 6 12 26 Грузія 2 4 1 7 27 Данія 2 2 4 8 28 Іран 2 2 1 5 Норвегія 2 2 1 5 30 Словенія 2 1 1 4 27 Іран 2 1 1 4 Словенія 2 1 1 4 31 Еквадор 2 1 0 3 32 Греція 2 0 1 3 Узбекистан 2 0 1 3 34 Косово 2 0 0 2 Катар 2 0 0 2 36 Україна 1 3 9 13 37 Румунія 1 3 0 4 Венесуела 1 3 0 4 39 Кенія 1 2 2 5 Гонконг 1 2 2 5 41 ПАР 1 2 0 3 Словаччина 1 2 0 3 43 Австрія 1 1 5 7 Туреччина 1 1 5 7 45 Сербія 1 1 4 6 46 Індонезія 1 1 3 5 47 Болгарія 1 1 2 4 Португалія 1 1 2 4 49 Білорусь 1 1 1 3 Ефіопія 1 1 1 3 Уганда 1 1 1 3 Філіппіни 1 1 1 3 53 Туніс 1 1 0 2 54 Ірландія 1 0 2 3 Ізраїль 1 0 2 3 56 Таїланд 1 0 1 2 Естонія 1 0 1 2 Фіджі 1 0 1 2 Латвія 1 0 1 2 60 Бермудські острови 1 0 0 1 Багами 1 0 0 1 Марокко 1 0 0 1 Пуерто-Ріко 1 0 0 1 64 Колумбія 0 3 1 4 65 Індія 0 2 3 5 66 Вірменія 0 2 1 3 Домініканська Республіка 0 2 1 3 Киргизстан 0 2 1 3 69 Монголія 0 1 2 3 Сан-Марино 0 1 2 3 71 Йорданія 0 1 1 2 Нігерія 0 1 1 2 Болгарія 0 1 1 2 73 Північна Македонія 0 1 0 1 Намібія 0 1 0 1 Туркменістан 0 1 0 1 76 Казахстан 0 0 7 7 77 Азербайджан 0 0 3 3 Єгипет 0 0 3 3 Мексика 0 0 3 3 80 Фінляндія 0 0 2 2 81 Аргентина 0 0 1 1 Буркіна-Фасо 0 0 1 1 Гана 0 0 1 1 Кот-д'Івуар 0 0 1 1 Гренада 0 0 1 1 Кувейт 0 0 1 1 Малайзія 0 0 1 1 Сирія 0 0 1 1

Нагадаємо, що в п'ятницю, 6 серпня, своїх володарів знайдуть 23 комплектів нагород Олімпійських ігор.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном Токіо.

Фото НОК України

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