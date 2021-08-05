Ще дві нагороди України: медальний залік Олімпійських ігор за підсумками 5 серпня
За підсумками четверга, 5 серпня, коли на Олімпійських іграх у Токіо були розіграні 27 комплектів нагород, Україна здобула ще дві медалі — «срібло» каратистки Анжеліки Терлюги і «бронзу» каноїсткі Людмили Лузан.
Звичайно ж, варто відзначити також вихід до фіналу боксерського турніру Олександра Хижняка (мімнімум «срібло» вже є), четверте місце у велотреку Олени Старикової і шосту позицію ще однієї велогонщиці Любові Басової, а також п'ятий підсумковий рядок в жіночих стрибках з жердиною Марини Кіліпко, яка після змагань в телеефірі вся в сльозах розповіла, як, незважаючи на всі прохання, до Токіо не взяли її тренера.
За 13 днів змагань в столиці Японії медалі Олімпіади вже завоювали представники 88 країн. Збірна України, у якої поки лише одне «золото», змогла піднятися з 37-го місця на 36-е (ще за підсумками 3 серпня «жовто-сині» були на 61-й позиції). До речі, за загальною кількістю медалей Україна вже на 16-му місці.
Більш того, українські спортсмени з 13 призовими місцями вже перевершили за кількістю нагород свій показник Олімпійських ігор-2016 у Ріо (тоді було 11 медалей — 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзових). Для порівняння: в Атланті-1996 Україна здобула 23 нагороди, в Сіднеї-2000 — 23, в Афінах-2004 — 22, в Пекіні-2008 — 27 і в Лондоні-2012 — 19.
Трійку лідерів (за кількістю «золота») в медальному заліку Токіо-2020, як і раніше, фориують Китай — 74 нагороди (34 золоті, 24 срібні та 16 бронзових), США — 91 (29+35+27) і Японія — 46 (22+10+14).
Олімпійські ігри. Медальний залік
|№
|Країна
|Золото
|Срібло
|Бронза
|Загалом
|1
|Китай
|34
|24
|16
|74
|2
|США
|29
|35
|27
|91
|3
|Японія
|22
|10
|14
|46
|4
|Австралія
|17
|5
|19
|41
|5
|Олімпійський комітет Росії
|16
|22
|20
|58
|6
|Великобританія
|16
|18
|17
|51
|7
|Німеччина
|9
|9
|16
|34
|8
|Франція
|7
|11
|9
|27
|9
|Італія
|7
|10
|18
|35
|10
|Нідерланди
|7
|9
|10
|26
|11
|Нова Зеландія
|7
|6
|6
|19
|12
|Південна Корея
|6
|4
|9
|19
|13
|Угорщина
|5
|7
|3
|15
|14
|Канада
|5
|5
|8
|18
|15
|Куба
|5
|3
|4
|12
|16
|Бразилія
|4
|4
|8
|16
|17
|Чехія
|4
|3
|2
|9
|18
|Іспанія
|3
|4
|5
|12
|Швейцарія
|3
|4
|5
|12
|20
|Польща
|3
|3
|4
|10
|21
|Хорватія
|3
|3
|2
|8
|22
|Ямайка
|3
|1
|3
|7
|23
|Бельгія
|3
|1
|1
|5
|24
|Швеція
|2
|5
|0
|7
|25
|Китайський Тайбей
|2
|4
|6
|12
|26
|Грузія
|2
|4
|1
|7
|27
|Данія
|2
|2
|4
|8
|28
|Іран
|2
|2
|1
|5
|Норвегія
|2
|2
|1
|5
|30
|Словенія
|2
|1
|1
|4
|27
|Іран
|2
|1
|1
|4
|Словенія
|2
|1
|1
|4
|31
|Еквадор
|2
|1
|0
|3
|32
|Греція
|2
|0
|1
|3
|Узбекистан
|2
|0
|1
|3
|34
|Косово
|2
|0
|0
|2
|Катар
|2
|0
|0
|2
|36
|Україна
|1
|3
|9
|13
|37
|Румунія
|1
|3
|0
|4
|Венесуела
|1
|3
|0
|4
|39
|Кенія
|1
|2
|2
|5
|Гонконг
|1
|2
|2
|5
|41
|ПАР
|1
|2
|0
|3
|Словаччина
|1
|2
|0
|3
|43
|Австрія
|1
|1
|5
|7
|Туреччина
|1
|1
|5
|7
|45
|Сербія
|1
|1
|4
|6
|46
|Індонезія
|1
|1
|3
|5
|47
|Болгарія
|1
|1
|2
|4
|Португалія
|1
|1
|2
|4
|49
|Білорусь
|1
|1
|1
|3
|Ефіопія
|1
|1
|1
|3
|Уганда
|1
|1
|1
|3
|Філіппіни
|1
|1
|1
|3
|53
|Туніс
|1
|1
|0
|2
|54
|Ірландія
|1
|0
|2
|3
|Ізраїль
|1
|0
|2
|3
|56
|Таїланд
|1
|0
|1
|2
|Естонія
|1
|0
|1
|2
|Фіджі
|1
|0
|1
|2
|Латвія
|1
|0
|1
|2
|60
|Бермудські острови
|1
|0
|0
|1
|Багами
|1
|0
|0
|1
|Марокко
|1
|0
|0
|1
|Пуерто-Ріко
|1
|0
|0
|1
|64
|Колумбія
|0
|3
|1
|4
|65
|Індія
|0
|2
|3
|5
|66
|Вірменія
|0
|2
|1
|3
|Домініканська Республіка
|0
|2
|1
|3
|Киргизстан
|0
|2
|1
|3
|69
|Монголія
|0
|1
|2
|3
|Сан-Марино
|0
|1
|2
|3
|71
|Йорданія
|0
|1
|1
|2
|Нігерія
|0
|1
|1
|2
|Болгарія
|0
|1
|1
|2
|73
|Північна Македонія
|0
|1
|0
|1
|Намібія
|0
|1
|0
|1
|Туркменістан
|0
|1
|0
|1
|76
|Казахстан
|0
|0
|7
|7
|77
|Азербайджан
|0
|0
|3
|3
|Єгипет
|0
|0
|3
|3
|Мексика
|0
|0
|3
|3
|80
|Фінляндія
|0
|0
|2
|2
|81
|Аргентина
|0
|0
|1
|1
|Буркіна-Фасо
|0
|0
|1
|1
|Гана
|0
|0
|1
|1
|Кот-д'Івуар
|0
|0
|1
|1
|Гренада
|0
|0
|1
|1
|Кувейт
|0
|0
|1
|1
|Малайзія
|0
|0
|1
|1
|Сирія
|0
|0
|1
|1
Нагадаємо, що в п'ятницю, 6 серпня, своїх володарів знайдуть 23 комплектів нагород Олімпійських ігор.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном Токіо.
Фото НОК України347
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