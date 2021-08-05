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Спорт

Ще дві нагороди України: медальний залік Олімпійських ігор за підсумками 5 серпня

17:54 5 серпня 2021
Людмила Лузан і Анжеліка Терлюга

За підсумками четверга, 5 серпня, коли на Олімпійських іграх у Токіо були розіграні 27 комплектів нагород, Україна здобула ще дві медалі — «срібло» каратистки Анжеліки Терлюги і «бронзу» каноїсткі Людмили Лузан.

Звичайно ж, варто відзначити також вихід до фіналу боксерського турніру Олександра Хижняка (мімнімум «срібло» вже є), четверте місце у велотреку Олени Старикової і шосту позицію ще однієї велогонщиці Любові Басової, а також п'ятий підсумковий рядок в жіночих стрибках з жердиною Марини Кіліпко, яка після змагань в телеефірі вся в сльозах розповіла, як, незважаючи на всі прохання, до Токіо не взяли її тренера.

За 13 днів змагань в столиці Японії медалі Олімпіади вже завоювали представники 88 країн. Збірна України, у якої поки лише одне «золото», змогла піднятися з 37-го місця на 36-е (ще за підсумками 3 серпня «жовто-сині» були на 61-й позиції). До речі, за загальною кількістю медалей Україна вже на 16-му місці.

Більш того, українські спортсмени з 13 призовими місцями вже перевершили за кількістю нагород свій показник Олімпійських ігор-2016 у Ріо (тоді було 11 медалей — 2 золоті, 5 срібних і 4 бронзових). Для порівняння: в Атланті-1996 Україна здобула 23 нагороди, в Сіднеї-2000 — 23, в Афінах-2004 — 22, в Пекіні-2008 — 27 і в Лондоні-2012 — 19.

Трійку лідерів (за кількістю «золота») в медальному заліку Токіо-2020, як і раніше, фориують Китай — 74 нагороди (34 золоті, 24 срібні та 16 бронзових), США — 91 (29+35+27) і Японія — 46 (22+10+14).

Олімпійські ігри. Медальний залік

Країна Золото Срібло Бронза Загалом
1 Китай 34 24 16 74
2 США 29 35 27 91
3 Японія 22 10 14 46
4 Австралія 17 5 19 41
5 Олімпійський комітет Росії 16 22 20 58
6 Великобританія 16 18 17 51
7 Німеччина 9 9 16 34
8 Франція 7 11 9 27
9 Італія 7 10 18 35
10 Нідерланди 7 9 10 26
11 Нова Зеландія 7 6 6 19
12 Південна Корея 6 4 9 19
13 Угорщина 5 7 3 15
14 Канада 5 5 8 18
15 Куба 5 3 4 12
16 Бразилія 4 4 8 16
17 Чехія 4 3 2 9
18 Іспанія 3 4 5 12
Швейцарія 3 4 5 12
20 Польща 3 3 4 10
21 Хорватія 3 3 2 8
22 Ямайка 3 1 3 7
23 Бельгія 3 1 1 5
24 Швеція 2 5 0 7
25 Китайський Тайбей 2 4 6 12
26 Грузія 2 4 1 7
27 Данія 2 2 4 8
28 Іран 2 2 1 5
Норвегія 2 2 1 5
30 Словенія 2 1 1 4
27 Іран 2 1 1 4
Словенія 2 1 1 4
31 Еквадор 2 1 0 3
32 Греція 2 0 1 3
Узбекистан 2 0 1 3
34 Косово 2 0 0 2
Катар 2 0 0 2
36 Україна 1 3 9 13
37 Румунія 1 3 0 4
Венесуела 1 3 0 4
39 Кенія 1 2 2 5
Гонконг 1 2 2 5
41 ПАР 1 2 0 3
Словаччина 1 2 0 3
43 Австрія 1 1 5 7
Туреччина 1 1 5 7
45 Сербія 1 1 4 6
46 Індонезія 1 1 3 5
47 Болгарія 1 1 2 4
Португалія 1 1 2 4
49 Білорусь 1 1 1 3
Ефіопія 1 1 1 3
Уганда 1 1 1 3
Філіппіни 1 1 1 3
53 Туніс 1 1 0 2
54 Ірландія 1 0 2 3
Ізраїль 1 0 2 3
56 Таїланд 1 0 1 2
Естонія 1 0 1 2
Фіджі 1 0 1 2
Латвія 1 0 1 2
60 Бермудські острови 1 0 0 1
Багами 1 0 0 1
Марокко 1 0 0 1
Пуерто-Ріко 1 0 0 1
64 Колумбія 0 3 1 4
65 Індія 0 2 3 5
66 Вірменія 0 2 1 3
Домініканська Республіка 0 2 1 3
Киргизстан 0 2 1 3
69 Монголія 0 1 2 3
Сан-Марино 0 1 2 3
71 Йорданія 0 1 1 2
Нігерія 0 1 1 2
Болгарія 0 1 1 2
73 Північна Македонія 0 1 0 1
Намібія 0 1 0 1
Туркменістан 0 1 0 1
76 Казахстан 0 0 7 7
77 Азербайджан 0 0 3 3
Єгипет 0 0 3 3
Мексика 0 0 3 3
80 Фінляндія 0 0 2 2
81 Аргентина 0 0 1 1
Буркіна-Фасо 0 0 1 1
Гана 0 0 1 1
Кот-д'Івуар 0 0 1 1
Гренада 0 0 1 1
Кувейт 0 0 1 1
Малайзія 0 0 1 1
Сирія 0 0 1 1

Нагадаємо, що в п'ятницю, 6 серпня, своїх володарів знайдуть 23 комплектів нагород Олімпійських ігор.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жан Беленюк став олімпійським чемпіоном Токіо.

Фото НОК України

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