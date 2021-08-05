26.85 / 27.05 31.70 / 32.02
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Спорт

Загинув 18-річний син знаменитого футболіста Міхаеля Баллака

19:02 5 серпня 2021
Міхаель Баллак з сином Еміліо

У родині колишнього одноклубника Андрія Шевченка по «Челсі», знаменитого ексфутболіста «Баварії» і збірної Німеччини Міхаеля Баллака, якому в минулому році видалили пухлину, сталася страшна трагедія. Під час відпочинку загинув його 18-річний син Еміліо.

Як повідомляє Daily Mail, біда трапилася в ніч на 5 серпня в місті Троя, на південь від Лісабона, де у Баллака є будинок. Юнак потрапив в аварію, катаючись на квадроциклі, який придавив його. Незважаючи на всі намагання лікарів, врятувати Баллака-молодшого не вдалося.

Віце-чемпіон світу і Європи, чемпіон Німеччини та Англії, 44-річний Міхаель Баллак, який під час Євро-2020 був експертом на телебаченні, ніяких коментарів з приводу загибелі сина поки не давав.

Додамо, що Еміліо був одним з трьох синів від шлюбу Міхаеля та його колишньої дружини Сімони (Луї — 19 років, Йорді — 16).

2013 рік. Міхаель Баллак з синами під час свого прощального матчу

Колишня дружина Баллака Сімона з синами (Еміліо - другий праворуч)

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що в Білорусі знайшли мертвим 20-річного футболіста «Вітебська».

Фото DPA, Instagram

380

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Крокодил

Відпочинок зіпсований остаточно: в Кирилівку повернулися медузи, а на Арабатці з'явився крокодил

Віктор Романенко

«Отримав вже понад 100 тисяч»: історія про те, як домогтися в суді підвищення пенсії

Лічильник

За електроенергію доведеться платити більше: у Зеленського розповіли, коли оголосять нові тарифи

грін грей

Скандал із Green Grey вийшов на новий рівень: всі подробиці

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.