Горуна в карате та Лівач у боротьбі: коли дивитися онлайн старти українців на Олімпійських іграх 6 серпня

У п'ятницю, 6 серпня, за два дні до закінчення Олімпійських ігор, у Токіо розіграють 25 комплектів медалей. Напередодні наші спортсмени ще два рази піднялися на п'єдестал пошани («срібло» каратистки Анжеліки Терлюгі та «бронза» каноїстки Людмили Лузан) і в медальному заліку «жовто-сині» з 13 «трофеями» посідають 36-е місце.

У 14-й день змагань Україну представлять:

веслування на байдарках та каное — Павло Алтухов і Юрій Вандюк (каное-одиночка), Людмила Лузан і Анастасія Четверикова (каное-двійка), Марія Кічасова-Скорик, Людмила Кукліновська, Анастасія Тодорова і Марія Повх (байдарка-четвірка) — (початок запливів — о 3:30);

карате — Аніта Серьогіна (поєдинки в групі — 6:30) і Станіслав Горуна (на фото; 11:00, півфінали і фінали почнуться о 13:30);

жіноча вільна боротьба — Оксана Лівач (5:30);

спортивна ходьба — Мар'ян Закальницький, Валерій Літанюк та Іван Банзерук (23:30 5 серпня), Марія Сахарук, Анна Шевчук і Людмила Оляновська (10:30).

Зазначимо, що трансляції з Токіо з 23 липня по 8 серпня в Україні можна дивитися на телеканалі «UA:Перший» і діджитал-платформі «Суспільне Спорт».

Олімпіада-2020. Токіо

6 серпня (п'ятниця)

Змагання Олімпійських ігор 6:00 «UA:Перший»

«Студія Олімпійські ігри» з ведучими Денисом Зерченком та Яною Павловою 10:30 «UA:Перший»

Змагання Олімпійських ігор 11:00 «UA:Перший»

«Студія Олімпійські ігри» з ведучим Дмитром Лазуткіним та олімпійською експерткою Анною Різатдіновою 16:30 «UA:Перший»

Змагання за участю українських спортсменів і лідерів світових рейтингів 18:20 (у запису) «UA:Перший»

Щоденний дайджест «Доба Олімпійських ігор» 21:40 «UA:Перший»

Змагання за участю українських спортсменів і лідерів світових рейтингів 22:00 (у запису) «UA:Перший»

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Жан Беленюк приніс Україні золоту олімпійську медаль.

Фото НОК України

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