Назавжди: Ліонель Мессі залишив «Барселону»

Іспанська «Барселона» офіційно оголосила про розставання зі своєю легендою Ліонелем Мессі, який виграв нещодавно зі збірною Аргентини Кубок Америки.

«Не зважаючи на досягнення угоди між «Барселоною» та Ліонелем Мессі і явний намір обох сторін сьогодні підписати новий контракт, документ не може бути офіційно оформлений через економічні та структурні перешкоди, які пов'язані з нормами Ла Ліги, — сказано в заяві «Барселони». — У зв'язку з цією ситуацією Мессі більше не буде виступати за «Барселону». Сторони глибоке сумують у зв'язку з тим, що бажання клубу і футболіста виконати не вдасться. «Барселона» від щирого серця дякує гравцеві за внесок в розвиток клубу і бажає йому всього найкращого в особистому та професіональному житті «.

За неофіційною інформацією, Мессі пропонували угоду зі скороченням зарплати вдвічі. Крім того, Ліонель нібито не влаштовує нинішній склад команди.

Нагадаємо, що минулий контракт Мессі з «Барселоною», котрий захищає кольори каталонського клубу протягом всієї своєї кар'єри (в першій команді Лео дебютував ще в листопаді 2003 року), закінчився в кінці червня. З тих пір чотириразовий переможець Ліги чемпіонів (всього аргентинець виграв з «Барсою» 35 трофеїв) перебуває в статусі вільного агента і може продовжити кар'єру в «ПСЖ».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Ліонеля Мессі серед ночі привітали з днем народження.

Фото Twitter ФК «Барселона»

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