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Спорт

«Колос» не зміг відзначити єврокубковий дебют в рідній Ковалівці перемогою: відеоогляд матчу Ліги конференцій

22:57 5 серпня 2021
Колос&nbsp;— Шахтар

У четвер, 5 серпня, після вильоту з Ліги конференцій «Ворскли» в єврокубковому турнірі стартував «Колос» з Ковалівки.

Ліга конференцій. Третій раунд відбору. Перший матч

«Колос» (Ковалівка, Україна) — «Шахтар» (Караганда, Казахстан) — 0:0

«Колос»: Волинець, Гавриш, Петров, Чорноморець, Золотов, Богданов, Задоя, Чурко (Ільїн, 54), Каріока, Костишин (Нурієв, 83), Лисенко (Січінава, 54).

На 76-й хвилині вилучений Атанаскоскі («Шахтар»).

Свою першу пробу сил в єврокубках команда Руслана Костишина провела в минулому сезоні, коли сенсаційно вибила з кваліфікації Ліги Європи грецький «Аріс» і ледь не залишила за бортом турніру хорватську «Рієку» (ковалівців дотиснули лише в овертаймі та ще й під рясним дощем). Ось тільки тоді «Колос» обидва рази грав на виїзді. І ось, нарешті, єврокубки добралися й до Ковалівки.

Незважаючи на те, що команда з Караганди посідає в чемпіонаті Казахстану лише 11-е місце, в першому таймі «Шахтар» наочно показав, що не випадково в попередньому раунді Ліги конференцій вибив (нехай і в серії пенальті) румунський ФКСБ (читай «Стяуа»). «Колосу» ще пощастило, що в графі пропущених у сезоні м'ячів у них до перерви зберігся «0».

У другому таймі гравці «Колоса», схоже, зробили висновки і в їхніх володіннях стало значно спокійніше. Більш того, хлопці Костишина значно гостріше стали грати попереду (досить згадати удар в штангу бразильця Каріоки). Ще важче стало гравцям з Казахстану, коли на 76-й хвилині їхній македонський легіонер Атанаскоскі отримав другу в матчі жовту картку і залишив «Шахтар» у меншості. Але і в грі 11 на 10 футболісти «Колоса» не змогли відзначити єврокубковий дебют у рідній Ковалівці перемогою.

Зустріч у відповідь суперників відбудеться 12 серпня (початок — о 17:00) на «Астана Арені» в столиці Казахстану Нур-Султані.

Нагадаємо, що в разі успішного подолання казахстанського бар'єру «Колос» у раунді плей-оф Ліги конференцій зіграє (19 серпня — вдома, 26-го — в гостях) з переможцем пари «Спартак» (Трнава, Словаччина) — «Маккабі» (Тель -Авів, Ізраїль).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що донецький «Шахтар» у відбірному поєдинку Ліги чемпіонів переміг в Бельгії «Генк».

Фото ФК «Колос»

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